Raketenangriff auf Stab der russischen Schwarzmeerflotte

Kiew (Kyjiw)/Sewastopol - Nach dem ukrainischen Raketenangriff auf das Hauptquartier der russischen Marine auf der annektierten Halbinsel Krim ist dort ein Feuer ausgebrochen. Derzeit liefen die Löscharbeiten am Hauptquartier der Schwarzmeerflotte, teilte der Gouverneur der Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, am Freitag in Online-Netzwerken mit. Die russische Armee teilte mit, ein Militärangehöriger sei bei dem Angriff getötet worden.

Selenskyj kündigt Befreiung von Bachmut an

Ottawa/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im Gespräch mit US-Medien eine Rückeroberung von Bachmut und zweier anderer Städte angekündigt. "Wir werden Bachmut von Okkupanten befreien", sagte er nach Angaben des Senders CNN. "Ich denke, wir werden noch zwei weitere Städte von Okkupanten befreien." Er werde aber nicht sagen, um welche Städte es sich handle. "Wir haben einen Plan, einen sehr, sehr umfassenden Plan."

Prozess um Wien-Attentat womöglich vor Teil-Wiederholung

Wien - Der Prozess gegen mehrere mutmaßliche Unterstützer des Wien-Attentäters, der Anfang Februar 2023 am Wiener Landesgericht mit lebenslangen Freiheitsstrafen für zwei Angeklagte und langjährigen Haftstrafen für zwei weitere Männer zu Ende gegangen ist, muss möglicherweise in Teilen wiederholt werden. Das legt jedenfalls ein Croquis der Generalprokuratur nahe, zu deren Aufgaben die Erstattung von Stellungnahmen zu Nichtigkeitsbeschwerden in Geschworenengerichtsverfahren zählt.

Aserbaidschan vor Einnahme von Berg-Karabachs Hauptstadt

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Aserbaidschanische Soldaten umzingeln nach Angaben der pro-armenischen, separatistischen Behörden die Regionalhauptstadt Stepanakert in der Kaukasus-Region Berg-Karabach. Armenien bereitet sich unterdessen auf eine mögliche Evakuierung von Armeniern aus Berg-Karabach, wo Aserbaidschan nach jüngsten Kämpfen wieder die Kontrolle übernimmt, vor.

Österreich bei Asylanträgen pro Kopf an 2. Stelle in der EU

EU-weit/Brüssel/Luxemburg - Im Juni haben 83.385 Menschen in einem der 27 EU-Länder erstmals um Asyl angefragt - das sind ein Viertel mehr als ein Jahr davor (Juni 2022), aber weniger als im vergangenen Herbst, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Die zweithöchste Anzahl an Erstanträgen pro Kopf wurde in Österreich verzeichnet, nach Zypern. Auch bei unbegleiteten Minderjährigen lag Österreich EU-weit an zweiter Stelle, 2022 lag es an der Spitze.

Xi und Assad planen "strategische Partnerschaft"

Hangzhou - Nach Jahren diplomatischer Isolation gewinnt Syriens Machthaber Bashar al-Assad einen wichtigen Verbündeten: Bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping beschlossen beide Politiker am Freitag eine "strategische Partnerschaft" ihrer Länder. Es ist das erste Mal seit knapp zwei Jahrzehnten, dass Assad die Volksrepublik besucht.

"Lufthunderter" in OÖ bleibt zum Gesundheitsschutz

Linz - Der flexibel verhängte "Lufthunderter" auf der Westautobahn (A1) zwischen Linz und Enns auf einer Länge von 13 Kilometern bleibt. Das kündigte der zuständige oberösterreichische Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) in einer Pressekonferenz am Freitag in Linz an. Die Maßnahme sei für den Gesundheitsschutz der Anrainer notwendig, argumentierte er unter Berufung auf eine aktuelle Evaluierung.

Wiener Börse tendiert im Verlauf im Plus, EuroTeleSites geben nach

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Verlauf etwas höher gezeigt. Die Aufmerksamkeit am heimischen Markt war bis zuletzt auf den Börsengang der Telekom-Funkturmtochter EuroTeleSites gerichtet. Die Titel verloren am ersten Handelstag zuletzt 4,6 Prozent. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.30 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 3.165,94 Einheiten.

