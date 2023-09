Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte getroffen

Kiew (Kyjiw)/Sewastopol - Raketen haben am Freitag das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim getroffen. Das Gebäude in der Hafenstadt Sewastopol wurde dabei schwer beschädigt, wie auf Video- und Fotoaufnahmen zu erkennen war. Die ukrainische Armee reklamierte den Angriff für sich. Der Schlag gegen den Sitz des Stabs der Flotte gilt als bemerkenswert.

Prozess um Wien-Attentat womöglich vor Teil-Wiederholung

Wien - Der Prozess gegen mehrere mutmaßliche Unterstützer des Wien-Attentäters, der Anfang Februar 2023 am Wiener Landesgericht mit lebenslangen Freiheitsstrafen für zwei Angeklagte und langjährigen Haftstrafen für zwei weitere Männer zu Ende gegangen ist, muss möglicherweise in Teilen wiederholt werden. Das legt jedenfalls ein Croquis der Generalprokuratur nahe, zu deren Aufgaben die Erstattung von Stellungnahmen zu Nichtigkeitsbeschwerden in Geschworenengerichtsverfahren zählt.

Aserbaidschan vor Einnahme von Berg-Karabachs Hauptstadt

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Aserbaidschanische Soldaten umzingeln nach Angaben der pro-armenischen, separatistischen Behörden die Regionalhauptstadt Stepanakert in der Kaukasus-Region Berg-Karabach. Armenien bereitet sich unterdessen auf eine mögliche Evakuierung von Armeniern aus Berg-Karabach, wo Aserbaidschan nach jüngsten Kämpfen wieder die Kontrolle übernimmt, vor.

Neuer EU-Klimakommissar erachtet Atomenergie als wichtig

New York - Der neue EU-Klimakommissar Maroš Šefčovič hält Atomkraft für sehr wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. "Wenn man sich zahlreiche Projektionen für 2050 und die Zeit danach anschaut, habe ich ehrlich gesagt noch keine Prognose gesehen, laut der Klimaneutralität ohne Atomenergie zu erreichen wäre", sagte er laut der Zeitung "Welt" am Rande der UNO-Generalversammlung in New York.

4,5 Kilo Kokain in Tirol sichergestellt, sieben Festnahmen

Innsbruck - In Tirol sind sieben Personen wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen worden. Dabei wurden 4,5 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 450.000 Euro sichergestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen waren nach mehreren Hinweisen auf Suchtgifthandel im Raum Innsbruck ins Rollen gekommen. Binnen weniger Tage wurden seit Mitte September dann insgesamt sieben Verdächtige im Alter zwischen 40 und 55 Jahren festgenommen.

Xi und Assad planen "strategische Partnerschaft"

Hangzhou - Nach Jahren diplomatischer Isolation gewinnt Syriens Machthaber Bashar al-Assad einen wichtigen Verbündeten: Bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping beschlossen beide Politiker am Freitag eine "strategische Partnerschaft" ihrer Länder. Es ist das erste Mal seit knapp zwei Jahrzehnten, dass Assad die Volksrepublik besucht.

