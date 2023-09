Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte getroffen

Kiew (Kyjiw)/Sewastopol - Raketen haben am Freitag das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim getroffen. Das Gebäude in der Hafenstadt Sewastopol wurde dabei schwer beschädigt, wie auf Video- und Fotoaufnahmen zu erkennen war. Das russische Militär meldete zunächst einen Toten, korrigierte diese Angaben aber später und sprach nur noch von einem Vermissten. Die ukrainische Armee reklamierte den Angriff für sich. Der Schlag gegen den Sitz des Stabs der Flotte gilt als bemerkenswert.

Selenskyj bedankt sich in Ottawa für Kanadas Unterstützung

Ottawa/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei seinem ersten Besuch in Kanada seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf sein Land für die Unterstützung aus Ottawa bedankt und weitere Hilfen zugesichert bekommen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau machte Selenskyj bei dessen Besuch am Freitag eine "langfristige, mehrjährige Zusage, die berechenbare anhaltende Unterstützung für die Ukraine liefert", etwa 50 gepanzerte Fahrzeuge in den kommenden drei Jahren.

Italiens Ex-Präsident Giorgio Napolitano gestorben

Rom - Der ehemalige italienische Präsident Giorgio Napolitano ist Freitagabend 98-jährig in einem Krankenhaus in Rom gestorben. Napolitano war der erste Präsident in der Geschichte der Republik, der das Amt zweimal ausübte: 2013 wurde er erneut in den Quirinalspalast gewählt, nachdem er 2006 das erste Mal zum Staatsoberhaupt gekürt worden war.

Moskau: Armenier in Berg-Karabach beginnen mit Waffenabgabe

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach ihrer Niederlage gegen Aserbaidschan haben die armenischen Kämpfer in Berg-Karabach russischen Angaben zufolge mit der Abgabe ihrer Waffen begonnen. Im Einklang mit der Vereinbarung vom Mittwoch seien unter der Aufsicht russischer Soldaten in der Konfliktregion im Südkaukasus erste Waffen und Militärtechnik abgegeben worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Bei zwei Verstößen gegen die Feuerpause sei niemand verletzt worden, hieß es weiter.

Bub von Mutter nach Badeunfall in Tirol reanimiert

Serfaus - Ein Fünfjähriger ist am Freitag bewusstlos von seiner Mutter aus einem Schwimmbecken in einem Hotelhallenbad in Serfaus im Tiroler Bezirk Landeck geborgen worden. Die Mutter, eine gelernte Krankenschwester aus Deutschland, begann sofort mit der Reanimation und konnte ihren Buben gemeinsam mit einer zweiten anwesenden Krankenschwester erfolgreich reanimieren, teilte die Polizei mit.

Uni Innsbruck stellt Plagiatsverfahren gegen Raab ein

Wien/Innsbruck - Die Universität Innsbruck hat das Plagiatsverfahren zur Diplomarbeit von Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) eingestellt. Der Pressesprecher der Universität, Uwe Steger, bestätigte am Freitag gegenüber der APA entsprechende Medienberichte. Grundlage für die Entscheidung sei das Ergebnis einer Untersuchung durch externe Gutachter gewesen. Nähere Informationen zum Inhalt des Gutachten gab es keine, für eine Aberkennung des Titels habe es jedenfalls nicht gereicht.

US-Autogewerkschaft verschärft Streik bei GM und Stellantis

Detroit/Amsterdam - Im Tarifstreit in der Autobranche der USA verstärkt die Gewerkschaft UAW den Druck auf General Motors und Stellantis. Eine Woche nach Beginn der Streiks in ersten Autowerken wurden nun auch Beschäftigte in 38 Verteilzentren für Bauteile aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der dritte US-Autoriese Ford bleibt unterdessen von dieser Verschärfung des Arbeitskampfes verschont. Bei Ford habe man Fortschritte in den Verhandlungen gemacht, sagte UAW-Chef Shawn Fain am Freitag.

"Lufthunderter" in OÖ bleibt zum Gesundheitsschutz

Linz - Der flexibel verhängte "Lufthunderter" auf der Westautobahn (A1) zwischen Linz und Enns auf einer Länge von 13 Kilometern bleibt. Das kündigte der zuständige oberösterreichische Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) in einer Pressekonferenz am Freitag in Linz an. Die Maßnahme sei für den Gesundheitsschutz der Anrainer notwendig, argumentierte er unter Berufung auf eine aktuelle Evaluierung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red