Tote bei Zusammenstößen im Kosovo

Prishtina (Pristina)/Belgrad - Tödliche Zusammenstöße zwischen Polizisten und bewaffneten Angreifern haben die Spannungen im Norden des Kosovo am Sonntag angeheizt: Bei einem Angriff auf eine Patrouille wurde in der Früh ein Polizist getötet. Etwa 30 bewaffnete Männer verschanzten sich später stundenlang in einem Kloster, bevor das Innenministerium in Pristina am Abend mitteilte, das Gelände sei "nach mehreren Kämpfen" wieder unter Kontrolle der Behörden.

Metaller starten in die Herbstlohnrunde

Wien - Am Montag um elf Uhr übergeben die Gewerkschaften GPA und PRO-GE ihre Lohn-und Gehaltsforderungen für das kommende Jahr an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie. Verhandlungsbasis für den Start der Herbstlohnrunde ist die Inflation der vergangenen zwölf Monate von 9,6 Prozent. Für die Pensionistinnen und Pensionisten hat die Regierung Anfang September eine Anhebung um 9,7 Prozent bekannt gegeben.

Russland greift Odessa mit Drohnen und Raketen an

Odessa - Russland hat die südukrainische Hafenstadt Odessa in der Nacht auf Montag mit Drohnen und Raketen angegriffen. Medienberichten zufolge waren Explosionen zu hören. An der Küste sei demnach ein großes Gebäude getroffen worden und in Brand geraten. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor bei Telegram vor Angriffen mit Shahed-Drohnen, Kalibr-Raketen und Oniks-Marschflugkörpern gewarnt.

Erste Flüchtlinge aus Berg-Karabach kommen nach Armenien

New York - Nach der Eroberung des Gebietes Berg-Karabach im Südkaukasus durch Aserbaidschan sind erste Flüchtlinge aus der armenischen Bevölkerung ins Mutterland Armenien evakuiert worden. Am späten Sonntagabend sprach die armenische Regierung auf Facebook von 1.050 Personen, die aus Berg-Karabach nach Armenien einreisten. Am Nachmittag war noch von 377 Menschen die Rede gewesen.

Größte jemals gesammelte Asteroiden-Probe auf Erde gelandet

Salt Lake City (Utah) - Eine von der NASA-Sonde "Osiris-Rex" eingesammelte und nun über der Erde abgeworfene Geröllprobe vom Asteroiden Bennu ist im US-Bundesstaat Utah gelandet. Geschützt von einem Hitzeschild und gebremst von Fallschirmen setzte die Kapsel mit der Probe am Sonntag in der Wüste auf, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. "Glückwunsch! Ihr habt es geschafft", gratulierte NASA-Chef Bill Nelson seinen Mitarbeitern. "Das Unmögliche ist möglich geworden."

Kika/Leiner-Gläubiger stimmen über Sanierungsplan ab

Wien - Die Gläubiger der Möbelkette Kika/Leiner stimmen am Montagvormittag über den vorgelegten Sanierungsplan am Landesgericht St. Pölten ab. Die Finanzprokurator als Anwalt der Republik hatte im Vorfeld einen höheren finanziellen Beitrag des ehemaligen Kika/Leiner-Eigentümer Signa gefordert und den fixierten Vergleich kritisiert. Außerdem wird Insolvenzverwalter Volker Leitner bei der Tagsatzung über den Stand der Sanierung informieren.

