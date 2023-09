Metaller starten in die Herbstlohnrunde

Wien - Am Montag um elf Uhr übergeben die Gewerkschaften GPA und PRO-GE ihre Lohn- und Gehaltsforderungen für das kommende Jahr an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie. Verhandlungsbasis für den Start der Herbstlohnrunde ist die Inflation der vergangenen zwölf Monate von 9,6 Prozent. Für die Pensionistinnen und Pensionisten hat die Regierung Anfang September eine Anhebung um 9,7 Prozent bekannt gegeben.

Tödliche Schüsse: Auslieferung des Verdächtigen begehrt

Wiener Neustadt - Nach der Festnahme eines 42-jährigen türkischen Staatsbürgers in Ungarn, der am Sonntag kurz nach Mitternacht in Wiener Neustadt einen 34 Jahre alten Landsmann erschossen haben soll, geht es nun um die Auslieferung des Verdächtigen nach Österreich. Ein entsprechendes Begehren sei mit dem europäischen Haftbefehl gegeben, der gegen den zunächst Flüchtigen ausgestellt worden war, erläuterte Silke Pernsteiner, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Montag.

Frankreich zieht seine Soldaten aus dem Niger ab

Paris - Frankreichs Präsident will die französischen Streitkräfte aus dem Niger abziehen. Die militärische Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Land werde beendet und die dort stationierten französischen Soldaten sollen bis Jahresende zurückkehren, sagte Emmanuel Macron am Sonntagabend in einem Interview mit den Fernsehsendern TF1 und France 2.

Russland greift Odessa an - Drohnen über Krim abgeschossen

Odessa - Russland hat die südukrainische Hafenstadt Odessa in der Nacht auf Montag mit Drohnen und Raketen angegriffen. Medienberichten zufolge waren Explosionen zu hören. An der Küste sei demnach ein großes Gebäude getroffen worden und in Brand geraten. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt. Insgesamt schoss die Ukraine 22 Drohnen und elf Marschflugkörper des Feindes ab. Dieser berichtete von ukrainischen Drohnenangriffen auf die völkerrechtswidrig besetzte Halbinsel Krim.

Vier Tote bei Zusammenstößen im Kosovo

Mitrovica/Belgrad/Prishtina (Pristina) - Tödliche Zusammenstöße zwischen Polizisten und bewaffneten Angreifern haben die Spannungen im Norden des Kosovo angeheizt: Bei einem Angriff auf eine Patrouille ist am Sonntag ein Polizist getötet worden. Etwa 30 bewaffnete Männer verschanzten sich später in einem Kloster, bevor das Innenministerium in Pristina am Sonntagabend mitteilte, das Gelände sei nach "Kämpfen" wieder unter Kontrolle der Behörden. Laut der Polizei wurden drei Angreifer getötet.

Bisher knapp 3.000 Ankömmlinge aus Berg-Karabach in Armenien

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Mehr als 2.900 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge bisher aus der Kaukasusregion Berg-Karabach nach Armenien gekommen. Das sei der Stand von Montag, 05.00 Uhr (Ortszeit), teilte die armenische Regierung mit. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber überwiegend von ethnischen Armeniern bewohnt, die die Region mit Hilfe der armenischen Regierung drei Jahrzehnte lang weitgehend kontrollierten.

Kika/Leiner-Gläubiger stimmen über Sanierungsplan ab

Wien - Die Gläubiger der Möbelkette Kika/Leiner stimmen am Montagvormittag über den vorgelegten Sanierungsplan am Landesgericht St. Pölten ab. Die Finanzprokurator als Anwalt der Republik hatte im Vorfeld einen höheren finanziellen Beitrag des ehemaligen Kika/Leiner-Eigentümer Signa gefordert und den fixierten Vergleich kritisiert. Außerdem wird Insolvenzverwalter Volker Leitner bei der Tagsatzung über den Stand der Sanierung informieren.

Italienischer Mafiaboss Messina Denaro an Krebs gestorben

L'Aquila - Italiens lange Zeit meistgesuchter Mafiaboss Matteo Messina Denaro ist tot. Der 61-Jährige starb in einer Gefängnisklinik in der mittelitalienischen Stadt L'Aquila an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Boss der sizilianischen Cosa Nostra war nach drei Jahrzehnten auf der Flucht erst Mitte Jänner verhaftet worden. Nach seinem Tod wird in Italien über seine möglichen Nachfolger spekuliert.

