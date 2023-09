Mehrheit der Kika/Leiner-Gläubiger stimmte Sanierungsplan zu

Wien - Die Mehrheit der Kika/Leiner-Gläubiger hat am Montagvormittag den angebotenen Sanierungsplan bei der entscheidenden Sanierungsplantagsatzung am Landesgericht St. Pölten angenommen. Die über 500 Gläubiger erhalten zur vollständigen Befriedung ihrer Forderungen eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren, teilten AKV, Creditreform und KSV mit. Die zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten beliefen sich auf 131,6 Mio. Euro, davon entfielen 49,6 Mio. Euro auf das Finanzamt.

Schäden nach russischen Angriffen auf Odessa

Odessa - Die Ukraine meldet nach einem russischen Luftangriff erhebliche Schäden in der Schwarzmeer-Region Odessa. "Ein weiterer massiver Angriff auf Odessa", erklärte Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko am Montag. Getreidelager seien zerstört und der Hafen von Odessa erheblich beschädigt worden. In den Silos befanden sich nach Angaben der Regionalregierung fast 1.000 Tonnen Getreide. Eine Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch das Stromnetz wurde beschädigt.

Flüchtlingswelle aus Berg-Karabach

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Immer mehr ethnische Armenier verlassen die Kaukasus-Region Bergkarabach. Alle, die nach dem Militäreinsatz Aserbaidschans in der vergangenen Woche nach Armenien ausreisen wollten, könnten dies tun, teilte die Führung von Bergkarabach am Montag mit. Es gebe bereits Staus auf den Straßen, die von Bergkarabach, das inmitten Aserbaidschans liegt, nach Armenien führen.

Vier Tote bei Zusammenstößen im Kosovo

Mitrovica/Belgrad/Prishtina (Pristina) - Tödliche Zusammenstöße zwischen Polizisten und bewaffneten Angreifern haben die Spannungen im Norden des Kosovo angeheizt: Bei einem Angriff auf eine Patrouille ist am Sonntag ein Polizist getötet worden. Etwa 30 bewaffnete Männer verschanzten sich später in einem Kloster, bevor das Innenministerium in Pristina am Sonntagabend mitteilte, das Gelände sei nach "Kämpfen" wieder unter Kontrolle der Behörden. Laut der Polizei wurden drei Angreifer getötet.

Rauch sieht Österreich gut auf Erkältungssaison vorbereitet

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sieht Österreich gut auf die beginnende Erkältungssaison vorbereitet. "Wir haben heute einen besseren Überblick als vor einem Jahr", sagte er Montagfrüh bei einer Pressekonferenz in Wien. Rauch verwies auf Überwachungsinstrumente für Atemwegserkrankungen und empfahl die Impfungen gegen Corona-, Grippe- und RS-Virus. Die aktuelle Lage ist zudem "stabil", betonte die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich.

Inflation dominiert Ängste der Österreicher

Wien - Die Sorgen rund um die Teuerung überschatten alle anderen Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher. In einer Umfrage des Zielgruppen Büro gaben 84 Prozent der Befragten an, sich Sorgen wegen der Inflation zu machen. Eine deutliche Mehrheit sorgt sich um Nahrungsmittelpreise, Energiepreise (jeweils 81 Prozent) und Miete bzw. Wohnkosten (73 Prozent). Auf Platz vier reiht sich die Sorge um die steigende Armut in Österreich bei drei Viertel der Befragten ein.

Klimaforscher mit Kritik vor blindem und tauben Figl-Denkmal

Wien - Mit Augenbinde und Ohrstöpseln ausgestattet blickte am Montag das Denkmal des ÖVP-Urgesteins Leopold Figl am Wiener Minoritenplatz Richtung Bundeskanzleramt. Für die Adjustierung zeichneten die "Scientist for Future" verantwortlich, die angesichts des Stillstandes in der Klimapolitik harsche Kritik an der ÖVP übten. Vier Jahre nach der Anerkennung des "Klimanotstandes" durch den Nationalrat taumle die Regierung um Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) "blind in die Klimakatastrophe".

AUA darf Flüge künftig nicht mehr als CO2-neutral bewerben

Wien/Schwechat - Die AUA muss künftig darauf verzichten, mit CO2-neutralen Flügen zu werben. Das geht aus einem Urteil des Landesgerichts Korneuburg nach einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) hervor. Der Hintergrund: Die Fluglinie hatte eine Verbindung nach Venedig als CO2-neutral angepriesen. Die Information sei irreführend, da zwar nachhaltiger Flugkraftstoff beigemengt worden sei, die Angaben aber nicht der Realität entsprachen, entschied das Gericht laut VKI-Aussendung.

