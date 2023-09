Mindestens 100 Tote durch Brand bei Hochzeit im Irak

Bagdad/Ninive - Bei einem Brand bei einer Hochzeitsfeier im Irak sind mindestens 114 Menschen ums Leben gekommen und 200 weitere verletzt worden. Das sagte der Gouverneur der nördlichen Provinz Ninive, Najim al-Djabouri, in der Nacht auf Mittwoch. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Saif al-Badr, sprach von 100 Toten und 150 Verletzten. Auf Bildern der Katastrophe war eine eingestürzte und ausgebrannte Halle im Ort Al-Hamdanija zu sehen.

Schon mehr als 28.000 aus Berg-Karabach Armenien geflohen

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Wenige Tage nach der Niederlage pro-armenischer Kämpfer gegen aserbaidschanische Truppen sind in Berg-Karabach nach armenischen Angaben bereits mehr als 28.000 Menschen aus der Kaukasus-Region geflohen. Den Angaben vom Dienstag zufolge sind bisher 28.120 Flüchtlinge in Armenien angekommen. Aserbaidschan hatte am Sonntag nach Monaten die einzige Straße aus Berg-Karabach nach Armenien geöffnet.

Österreich seit 1.000 Tagen ohne Klimaschutzgesetz

Wien - Auf ein Klimaschutzgesetz wird in Österreich weiter gewartet - je nach Berechnung sind es am 27. bzw. 28. September 1.000 Tage, seitdem die alte Regelung ausgelaufen ist. Seit 31. Dezember 2020 gibt es damit auch keine vorgegebenen Treibhausgas-Reduktionsziele mehr. Dabei ist das Gesetz, das das Land auf den Weg zur angestrebten Klimaneutralität 2040 leiten soll, eigentlich im Regierungsprogramm der schwarz-grünen Koalition verankert.

Nehammer fordert Aus für CO2-Speicher-Verbot in Österreich

Wien/Oslo - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) drängt auf eine Abschaffung des Verbots für die geologische Speicherung von CO2 in Österreich. "Norwegen hat das vorgezeigt und speichert CO2 seit vielen Jahren schon ein. Es ist Zeit, dass auch Österreich das tut", forderte Nehammer am Mittwoch vor seinem eintägigen Arbeitsbesuch in Oslo. Das skandinavische Land gilt als Vorreiter im Bereich der umstrittenen CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage/CCS).

US-Autoren-Streik endet nach Gewerkschaftszustimmung

Hollywood - Der Vorstand der US-Autorengewerkschaft WGA (Writers Guild of America) hat einer vorläufigen Einigung zwischen der Gewerkschaft und den großen Studios und Streaming-Anbietern in den USA zugestimmt. Der seit fast fünf Monaten laufende Autoren-Streik werde um Mitternacht (Westküstenzeit/09.00 MESZ am Mittwoch) beendet, teilte die WGA Dienstagnachmittag (Ortszeit) mit. Die Vorstandsmitglieder sprachen sich am Dienstag einstimmig für die Annahme der Vereinbarung aus.

SPÖ-Strategiepapier geleakt

Wien - Unbeabsichtigt ist am Dienstag ein internes SPÖ-Strategiepapier geleakt worden. In der Unterlage, die dem "Kurier" und der APA zugespielt wurde, wird ein Schattenkabinett für Parteichef Andreas Babler entworfen. Prominentester Kopf darin ist Medienmanager Gerhard Zeiler als Finanzminister. Die SPÖ bestätigte am Abend die Authentizität der Unterlagen, es handle sich aber um kein Parteipapier, sondern um eine ohne Auftragsverhältnis erstellte Präsentation des SORA-Insitituts.

2,3 Millionen vorzeitige Todesfälle bei Frauen durch Krebs

London - Jährlich sterben rund zehn Millionen Menschen an Krebs. Unter dieses Todesfällen finden sich 2,3 Millionen vorzeitige Todesfälle bei Frauen im Alter unter 70 Jahren. Das ergab eine aktuelle Studie eines internationalen Wissenschafterteams, die jetzt im Medizin-Fachblatt "Lancet" erschienen ist. Allein 800.000 Krebs-Todesfälle bei Frauen ließen sich durch optimale medizinische Versorgung vermeiden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red