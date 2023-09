Acht Angeklagte in Causa EXW in Kärnten vor Gericht

Klagenfurt - Der große Betrugsprozess um die "EXW-Gruppe" hat am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt begonnen. Die acht Angeklagten bekannten sich nicht schuldig. Fünf Kärntnern, zwei Tirolern und einem Kroaten wird Betrug vorgeworfen. Mit vermeintlichen Investitionen, Transaktionen mit Kryptowährungen, Geldwäsche und Pyramidenspielen sollen weltweit rund 40.000 Personen um mehr als 14 Millionen Euro geschädigt worden sein. Die Verlesung der Anklage dauerte über eine Stunde.

ORF beendet nach Leak Wahl-Zusammenarbeit mit SORA

Wien - Das am Dienstag unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangte "SPÖ-Strategiepapier" von SORA hat unangenehme Konsequenzen für das Meinungsforschungsinstitut. Als Reaktion beendete der ORF seine Wahl-Zusammenarbeit, SORA-Sozialforscher Günther Ogris zieht sich aus dem Wahlanalyse-Team zurück. SPÖ-Chef Andreas Babler tut SORA "leid", liege die "Panne" doch "klar bei ihnen", wie Babler am Mittwoch vor Journalisten sagte. Beauftragung durch die Partei habe es keine gegeben.

Schon über 47.000 Karabach-Armenier geflohen

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Seit der Militäroffensive Aserbaidschans in der Vorwoche sind nach neusten Angaben der russischen Agentur RIA Novosti 47.000 ethnische Armenier - und damit mehr als ein Drittel der Einwohner - aus der Region Berg-Karabach geflohen. Aserbaidschan hatte am Sonntag nach Monaten die einzige Straße aus Berg-Karabach nach Armenien geöffnet. Aserbaidschan hat nach eigenen Angaben im Zuge der jüngsten Militäroffensive gegen die Separatisten Berg-Karabachs 192 Soldaten verloren.

Österreich seit 1.000 Tagen ohne Klimaschutzgesetz

Wien - Auf ein Klimaschutzgesetz wird in Österreich weiter gewartet - je nach Berechnung sind es am 27. bzw. 28. September 1.000 Tage, seitdem die alte Regelung ausgelaufen ist. Am Mittwoch gab es Proteste von Aktivisten am Ring und beim Umweltministerium. SPÖ und NEOS sprachen von einem kläglichen Scheitern der Bundesregierung und einer Selbstaufgabe der Grünen. ÖVP und Grüne versicherten indes, dass verhandelt werde.

Sommersaison trotz Unwetter insgesamt bestens gelaufen

Wien - Sommerurlaub in Österreich war heuer stärker gefragt als im Vorjahr. Trotz regional heftiger Regenfälle und Überschwemmungen war die Nächtigungsbilanz unter dem Strich mit 59,95 Millionen Buchungen zwischen Mai und August um 3,6 Prozent besser als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und auch um 1,6 Prozent besser als in der Zeit vor der Pandemie (2019), wie aus den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht. Kärnten ist allerdings im Minus.

Erster Versuch der Regierungsbildung in Spanien gescheitert

Madrid - Die politische Ungewissheit in Spanien setzt sich gut zwei Monate nach der vorgezogenen Parlamentswahl fort. Der konservative Oppositionsführer Alberto N��ez Feij�o scheiterte am Mittwoch wie erwartet mit dem ersten Versuch zur Bildung einer neuen Regierung. Die Kandidatur des 62-Jährigen für das Amt des Premiers und die Nachfolge des seit Ende Juli geschäftsführend regierenden Sozialisten Pedro S�nchez wurde vom Unterhaus in Madrid mit 178 zu 172 Stimmen abgelehnt.

Regierung beschließt Maßnahmen zur Steuerentlastung

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat das Gesetz zur Verwendung des variablen Drittel aus der Abschaffung der sogenannten kalten Progression beschlossen. Zusätzlich entlastet werden sollen damit wie bereits angekündigt im kommenden Jahr die niedrigen und mittleren Einkommen. Mit der Ausweitung der steuerlichen Begünstigung von Überstunden werden zudem steuerliche Anreize für Mehrarbeit gesetzt werden.

U-Haft für 16-jährigen Wiener Terrorverdächtigen verlängert

Wien - Der 16-Jährige mutmaßliche Islamist und Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS), der nach Erkenntnissen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am 11. September am Wiener Hauptbahnhof Passantinnen und Passanten mit einem Kampfmesser niederstechen wollte, bleibt vorerst in Haft. Das Wiener Landesgericht hat die U-Haft am Mittwoch um vier Wochen verlängert. "Die bisherigen Haftgründe bleiben aufrecht", teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit.

