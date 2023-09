IT-Fehler bei VW behoben - Produktion läuft wieder an

Wolfsburg - Volkswagen hat nach eigenen Angaben die IT-Störung behoben, die die Produktion in mehreren Werken seit Mittwoch lahmgelegt hatte. Das Unternehmen fahre die betroffenen Anwendungen wieder hoch. Der weltweite Produktionsverbund laufe an, sagte ein Sprecher des deutschen Autobauers Donnerstagfrüh. "Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netzwerk konnten im Laufe der Nacht behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil", sagte der Sprecher.

Alternativer Nobelpreis für SOS Mediterranee

Stockholm - Die Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee erhält einen der diesjährigen Alternativen Nobelpreise. Die Organisation ist die Betreiberin des Rettungsschiffes "Ocean Viking", das in den vergangenen Monaten hunderte Menschen aus dem Mittelmeer gerettet hat. Die Organisation hat ihre Hauptquartiere in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz.

Cherson meldet Opfer nach russischem Beschuss

Cherson - Die Behörden der südukrainischen Region Cherson haben am Mittwochabend neue russische Angriffe mit mindestens einem Toten gemeldet. In der gleichnamigen Gebietshauptstadt Cherson sei ein 41 Jahre alter Mann getötet worden, teilte Militärgouverneur Olexander Prokudin auf Telegram mit. Ein weiterer Mann sei verletzt worden. In der Nacht auf Donnerstag fing die ukrainische Luftwaffe nach eigenen Angaben 34 von russischen Streitkräften gestartete Drohnen ab und zerstörte sie.

Berg-Karabach wird zum 1. Jänner 2024 aufgelöst

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach der Niederlage der pro-armenischen Kräfte gegen Aserbaidschan haben die Behörden in Berg-Karabach die Auflösung der Region verkündet. In einem am Donnerstag veröffentlichen Dekret ordnete die Führung der örtlichen Behörden an, zum 1. Jänner 2024 "alle staatlichen Institutionen und Organisationen" in der Kaukasusregion aufzulösen. Berg-Karabach werde damit "aufhören zu existieren". Mehr als die Hälfte der Armenier sind aus der Region geflohen.

Republikanische Präsidentschaftsanwärter greifen Biden an

Washington - Mit Attacken auf Amtsinhaber Joe Biden in einer TV-Debatte haben Präsidentschaftsanwärter der US-Republikaner versucht, zu Spitzenreiter Donald Trump aufzuschließen. Sie machten den demokratischen Präsidenten am Mittwoch (Ortszeit) unter anderem für Preissteigerungen und widerrechtliche Einwanderung verantwortlich. Trump, der laut Umfragen in der Gunst republikanischer Wähler deutlich vorne liegt, blieb auch der zweiten Debatte fern.

Bedenklicher Todesfall in Salzburger Wohnung

Salzburg - Eine männliche Leiche ist am Mittwochnachmittag in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Stadt Salzburg aufgefunden worden. Da der Todesfall nicht ganz unbedenklich sei, sei eine gerichtliche Obduktion angeordnet worden, erklärte am Donnerstag eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg auf APA-Anfrage. Die Polizei hielt sich mit weiteren Details noch bedeckt. Man wolle zunächst das Ergebnis der Obduktion abwarten, hieß es.

Personelle Konsequenz bei FPÖ nach Kabul-Trip

Wien/Kabul - Der Trip ehemaliger FPÖ-Politiker zum Taliban-Regime in Afghanistan hat nun auch eine personelle Folge im aktuellen Team der Freiheitlichen. Axel Kassegger legt seine Funktion als außenpolitischer Sprecher zurück. Er hätte ursprünglich auch zur Kabul-Delegation gehören sollen. Klubchef Herbert Kickl nahm Kasseggers Entschluss "wohlwollend" zur Kenntnis.

