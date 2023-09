SPÖ-Papier geleakt - Ogris legt SORA-Geschäftsführung zurück

Wien - Nach dem unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangten "SPÖ-Strategiepapier" von SORA ist das Meinungsforschungsinstitut weiter um Schadensbegrenzung bemüht: Günther Ogris legt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung zurück, teilte SORA am Donnerstag mit. Christoph Hofinger soll das Institut ab sofort eigenständig leiten und "nach strengen Transparenzstandards neu aufstellen".

Armenien wirft Aserbaidschan "ethnische Säuberung" vor

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach der angekündigten Selbstauflösung der Region Berg-Karabach hat die armenische Regierung Aserbaidschan eine "ethnische Säuberung" vorgeworfen und eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft gefordert. Der Exodus der Armenier aus Berg-Karabach halte an, sagte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung. "Unsere Analyse zeigt, dass es in den nächsten Tagen keine Armenier mehr in Berg-Karabach geben wird."

Zahl der Mindestsicherungsbezieher nimmt ab

Wien - Die Zahl der Bezieher von Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe ist im Jahr 2022 ein weiteres Mal zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Statistik Austria. Im Jahresschnitt bezogen knapp 190.000 Menschen in Österreich eine der beiden Leistungen. Das waren gut 9.000 weniger als im Jahr 2021. Im Vergleich zum Jahr 2017 beträgt der Rückgang sogar fast 50.000 Personen.

Institute sehen deutsche Wirtschaft in der Rezession

Berlin - Hohe Inflation, maue Weltwirtschaft, steigende Zinsen: Die führenden Institute haben ihre Konjunkturprognosen für Deutschland angesichts des schwierigen Umfelds kräftig gesenkt. Statt dem bisher erwarteten Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,3 Prozent wird nun für das laufende Jahr ein Rückgang von 0,6 Prozent vorhergesagt, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Gemeinschaftsdiagnose für die deutsche Regierung hervorgeht.

EU-Innenminister sprechen über Asylpakt

Brüssel - Im Zentrum des Rates der EU-Innenministerinnen und -minister am Donnerstag stehen die Verhandlungen zum EU-Asyl- und -Migrationspakt stehen. Derzeit spießt es sich an der Krisenverordnung. Vor dem Start des Rates waren die Erwartungen groß, eine politische Einigung zu erzielen. Nachdem der deutsche Bundeskanzler Scholz am Mittwoch angekündigt hatte, dass Deutschland seine Blockade beenden würde, zeigte sich die deutsche Innenministerin Nancy Faeser zustimmungsbereit.

Republikanische Präsidentschaftsanwärter greifen Biden an

Washington - Mit Attacken auf Amtsinhaber Joe Biden in einer TV-Debatte haben Präsidentschaftsanwärter der US-Republikaner versucht, zu Spitzenreiter Donald Trump aufzuschließen. Sie machten den demokratischen Präsidenten am Mittwoch (Ortszeit) unter anderem für Preissteigerungen und widerrechtliche Einwanderung verantwortlich. Trump, der laut Umfragen in der Gunst republikanischer Wähler deutlich vorne liegt, blieb auch der zweiten Debatte fern.

Nordkorea verankert nukleare Aufrüstung in der Verfassung

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat eine Politik der atomaren Aufrüstung in seiner sozialistischen Verfassung verankert. Einen entsprechenden Verfassungszusatz beschloss die Oberste Volksversammlung, Nordkoreas machtloses Parlament, bei einer Sitzung in dieser Woche in Pjöngjang, wie Staatsmedien am Donnerstag berichteten. Machthaber Kim Jong-un bezeichnete demnach in einer Rede die Stärkung der Nuklearstreitmacht als Grundgedanke der nordkoreanischen Politik.

Personelle Konsequenz bei FPÖ nach Kabul-Trip

Wien/Kabul - Der Trip ehemaliger FPÖ-Politiker zum Taliban-Regime in Afghanistan hat nun auch eine personelle Folge im aktuellen Team der Freiheitlichen. Axel Kassegger legt seine Funktion als außenpolitischer Sprecher zurück. Er hätte ursprünglich auch zur Kabul-Delegation gehören sollen. Klubchef Herbert Kickl nahm Kasseggers Entschluss "wohlwollend" zur Kenntnis.

