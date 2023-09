Armenien wirft Aserbaidschan "ethnische Säuberung" vor

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach der angekündigten Selbstauflösung der Region Berg-Karabach hat die armenische Regierung Aserbaidschan eine "ethnische Säuberung" vorgeworfen und eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft gefordert. Der Exodus der Armenier aus Berg-Karabach halte an, sagte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung. "Unsere Analyse zeigt, dass es in den nächsten Tagen keine Armenier mehr in Berg-Karabach geben wird."

Nehammer-Video sorgt für Empörung

Wien - Nachdem am Mittwochabend ein Video auf Twitter aufgetaucht ist, das Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in geselliger Runde in einer Vinothek zeigt, erntet der Kanzler dafür am Donnerstag Kritik. In der sechsminütigen Aufnahme empört er sich über Frauen, die in Teilzeit arbeiten, die Diskussion um Kinderarmut und die Sozialpartnerschaft. Empört über das Video hingegen zeigen sich ÖGB, Caritas und Opposition. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) habe das Video noch nicht gesehen.

SPÖ-Papier geleakt - Ogris legt SORA-Geschäftsführung zurück

Wien - Nach dem unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangten "SPÖ-Strategiepapier" von SORA ist das Meinungsforschungsinstitut weiter um Schadensbegrenzung bemüht: Günther Ogris legt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung zurück, teilte SORA am Donnerstag mit. Christoph Hofinger soll das Institut ab sofort eigenständig leiten und "nach strengen Transparenzstandards neu aufstellen".

Hubschrauber im griechischen Unwettergebiet abgestürzt

Athen - Im Norden der von schweren Unwettern heimgesuchten griechischen Insel Euböa ist am Donnerstag ein Hubschrauber ins Meer gestürzt und gesunken. Zwei Menschen würden vermisst, berichtete der Nachrichtensender ERTnews unter Berufung auf die Polizei. Eine Such- und Rettungsaktion sei eingeleitet worden. Der Sender zeigte eine Videoaufnahme des Absturzes, auf dem das Geschehen allerdings wegen der dichten Wolken und des Regens nicht klar zu erkennen ist.

AMS-Prognose: 2024 leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit

Wien - Das Forschungsinstitut Synthesis geht in seiner Arbeitsmarktprognose für das AMS weiterhin von einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich im Jahr 2024 aus. Zuerst hatte die "Presse" (Donnerstag) über die Prognose berichtet. Laut der im August veröffentlichten Schätzung soll die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen heuer um 7.400 und 2024 um 4.600 steigen sowie sich die Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent (2022) auf 6,4 Prozent in beiden Prognosejahren erhöhen.

Zahl der Mindestsicherungsbezieher nimmt ab

Wien - Die Zahl der Bezieher von Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe ist im Jahr 2022 ein weiteres Mal zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Statistik Austria. Im Jahresschnitt bezogen knapp 190.000 Menschen in Österreich eine der beiden Leistungen. Das waren gut 9.000 weniger als im Jahr 2021. Im Vergleich zum Jahr 2017 beträgt der Rückgang sogar fast 50.000 Personen.

Prozess um "Alt-Wien"-Kindergärten startet kommende Woche

Wien - Bereits am kommenden Mittwoch beginnt am Wiener Landesgericht der Prozess um den mutmaßlichen Förder-Betrug im Zusammenhang mit den "Alt-Wien"-Kindergärten. Dem ehemaligen Betreiber wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) schwerer Betrug, Untreue und betrügerische Krida mit einem Schaden von 36 Mio. Euro angekreidet, fünf frühere Mitarbeiter des Mannes wurden wegen Beitragstäterschaft mitangeklagt. Dem Grauen Haus steht ein Mammut-Verfahren bevor.

Personelle Konsequenz bei FPÖ nach Kabul-Trip

Wien/Kabul/Innsbruck - Der Trip ehemaliger FPÖ-Politiker zum Taliban-Regime in Afghanistan hat nun auch eine personelle Folge. Axel Kassegger legt seine Funktion als außenpolitischer Sprecher zurück. Er hätte ursprünglich auch zur Kabul-Delegation gehören sollen. Scharfe Kritik kam unterdessen auch vom Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Die Afghanistan-Reise sei als "komplett unnötig und parteischädigend" einzustufen, sagte Abwerzger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

