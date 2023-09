Durchbruch: Mehrheit für EU-Asyl-Krisenverordnung

Brüssel - Eine Mehrheit der EU-Innenministerinnen und -Innenminister will nach Angaben aus diplomatischen Kreisen noch am heutigen Donnerstag dem umstrittenen Krisenmechanismus zustimmen. Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser hat ihre Blockade aufgegeben. Österreich wird sich nach Angaben von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nach derzeitigem Stand enthalten. Die Verordnung ist Teil der EU-Asylreform.

Nehammer verteidigt umstrittenes Video

Wien - Nachdem am Mittwochabend ein Video auf Twitter aufgetaucht ist, das Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in geselliger Runde zeigt, erntet der Kanzler dafür am Donnerstag Kritik. In der Aufnahme empört er sich über Frauen, die in Teilzeit arbeiten, die Diskussion um Kinderarmut und die Sozialpartnerschaft. Empört über das Video hingegen zeigen sich ÖGB, Caritas, die Opposition und der grüne Koalitionspartner. Der Kanzler rechtfertigte sich in einem Video auf Twitter.

NATO-Chef Stoltenberg besucht Kiew

Kiew (Kyjiw) - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die Ukraine besucht. Der Norweger traf am Donnerstag in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser bedankte sich auf Telegram für das "bedeutungsvolle" Gespräch. "Heute ist dies bereits ein Gespräch zwischen De-facto-Verbündeten - und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Ukraine de jure Mitglied des Bündnisses wird", schrieb Selenskyj.

Hunderte nach Überflutungen in Zentralgriechenland evakuiert

Athen - Nur etwa drei Wochen nach dem verheerenden Hochwasser im Zentrum von Griechenland hat es dort erneut schwere Überschwemmungen gegeben. Die Feuerwehr sprach am Donnerstag von Erdrutschen und Dammbrüchen und brachte nach eigenen Angaben mehr als 250 Menschen in Sicherheit. Durch die Straßen der bereits Anfang September hart getroffenen Großstadt Volos flossen nach Starkregen erneut Sturzbäche, es wurde eine Ausgangssperre verhängt. Mehrere Dörfer im Umland wurden evakuiert.

SPÖ-Papier geleakt - Ogris legt SORA-Geschäftsführung zurück

Wien - Nach dem unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangten "SPÖ-Strategiepapier" von SORA ist das Meinungsforschungsinstitut weiter um Schadensbegrenzung bemüht: Günther Ogris legt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung zurück, teilte SORA am Donnerstag mit. Christoph Hofinger soll das Institut ab sofort eigenständig leiten und "nach strengen Transparenzstandards neu aufstellen".

Behörden in Berg-Karabach verkünden Selbstauflösung

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Die Behörden in Berg-Karabach haben nach der Niederlage der pro-armenischen Kräfte gegen Aserbaidschan die Auflösung der Region verkündet. In einem am Donnerstag veröffentlichen Dekret ordnete die Führung der örtlichen Behörden an, zum 1. Jänner 2024 "alle staatlichen Institutionen und Organisationen" in der Kaukasusregion aufzulösen. Die armenische Regierung wirft Aserbaidschan eine "ethnische Säuberung" vor und fordert eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft.

Bedenklicher Todesfall in Salzburger Wohnung geklärt

Salzburg - Eine männliche Leiche ist am Mittwochnachmittag in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Stadt Salzburg aufgefunden worden. Da der Todesfall zunächst nicht ganz unbedenklich war, wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet. Nach Vorliegen des Obduktionsergebnisses teilte die Polizei am Donnerstag mit, dass keine Anzeichen auf Fremdverschulden oder Fremdeinwirkung festgestellt wurden. "Es wird daher von einem natürlichen Todesfall ausgegangen", hieß es.

IV stellt ihren "Österreich-Fahrplan" vor

Wien - Der Wirtschaftsstandort Österreich hat in den vergangenen Jahren im internationalen Vergleich deutlich an Attraktivität eingebüßt. Rangierte Österreich 2007 noch - vor Deutschland - auf dem 11. Platz, rutschte das Land heuer auf den 24. Platz ab, geht aus dem World Competitiveness Ranking der IMD Business School hervor. Dänemark - die Nummer 1 im Ranking - punktet mit der grünen und digitalen Transformation. Und die Regierung sorge für Planungssicherheit, betonte Knill.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red