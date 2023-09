Inflation im September voraussichtlich bei 6,1 Prozent

Wien - Die Jahresinflation (VPI) in Österreich dürfte im September auf 6,1 Prozent gefallen sein, nach 7,4 Prozent im August. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Schnellschätzung der Statistik Austria hervor. Das sei die geringste Teuerung seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Der Rückgang gehe vor allem auf die Haushaltsenergiepreise zurück, die nun inflationsdämpfend wirkten.

Mehr als 50 Tote bei Anschlag auf Moschee in Pakistan

Islamabad - Bei einem Selbstmordattentat in Pakistan während einer religiösen Prozession sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 52 Menschen getötet worden. Bei dem Anschlag in der Nähe einer Moschee in der Stadt Mastung in der Provinz Belutschistan seien am Freitag zudem mehr als 80 Menschen verletzt worden, 20 davon lebensgefährlich, sagte der Innenminister der Provinz, Zubair Jamalie, der Nachrichtenagentur AFP.

Kogler kritisiert "Parolen" Nehammers

Wien - Als "unachtsame Aussagen, manche sagen: Parolen" hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) die Ausführungen in einem aufgetauchten Video von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu in Teilzeit arbeitenden Frauen und zu Kinderarmut bezeichnet. "Diese Aussagen waren natürlich schon weit weg von den Lebensrealitäten dieser Frauen", sagte Kogler am Freitag vor Journalistinnen und Journalisten in Wien. Gleichwohl lobte er die, wie er betonte, Regierungsarbeit bei der Armutsbekämpfung.

89.000 von 120.000 Karabach-Armeniern mittlerweile geflohen

Jerewan (Eriwan)/Wien/Stepanakert - Nach Aserbaidschans Rückeroberung der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus haben laut den Vereinten Nationen und der armenischen Regierung bisher fast 89.000 Menschen Zuflucht in Armenien gesucht. Es handle sich um Menschen, die gezwungenermaßen ihre Heimat hätten verlassen müssen, teilte Regierungssprecherin Naseli Bagdassarjan am Freitag in Jerewan mit. Nach offiziellen, nicht überprüfbaren Angaben lebten zuvor 120.000 Karabach-Armenier in der Region.

Mutmaßlicher Schütze von Rotterdam war psychisch auffällig

Rotterdam - Der mutmaßliche Täter der tödlichen Angriffe in Rotterdam hatte offenbar psychische Probleme. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits vor längerer Zeit die Uniklinik in der niederländischen Hafenstadt vor psychisch auffälligem Verhalten des Studenten gewarnt, das geht aus einem am Freitag von Medien veröffentlichten Schreiben der Justiz hervor. Der 32 Jahre alte Student hatte am Donnerstag drei Menschen getötet. Er war festgenommen worden, sein Motiv ist noch unklar.

Parlamentssanierung 19 Prozent teurer als geplant

Wien - Die Parlamentssanierung hat laut Rechnungshof (RH) voraussichtlich 19 Prozent mehr gekostet als 2015 angenommen. Außerdem verzögerte sich die Fertigstellung um 26,5 Monate, berichtete das Prüforgan in seinem am Freitag vorgelegten Bericht. Angestiegen ist die Anzahl der Besucher sowie der angemieteten Flächen. Parlamentsdirektion und Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) betonten, die Kosten seien nach dem Beschluss einer Toleranz im Nationalrat im vorgegebenen Rahmen geblieben.

September 2023 an der Spitze der heimischen Messgeschichte

Wien - Der heiße September hat mit einer Temperaturabweichung von über drei Grad Celsius seinen Beitrag dazu geleistet, dass 2023 eines der wärmsten Jahre in der österreichischen Messgeschichte werden könnte. Vor zwei Wochen prognostizierten die Experten von Geosphere Austria (ehemals ZAMG) einen möglichen Rekord, die vorläufigen Werte knapp vor Monatsende bestätigen diese Annahme. In manchen Landeshauptstädten stieg die Zahl der Sommertage in bisher nicht da gewesene Höhen.

ÖBB bieten auf Westbahnstrecke 30-Minuten-Takt zum Flughafen

Schwechat - Die ÖBB bauen in Zusammenarbeit mit der AUA ihre Verbindungen zum Flughafen Wien aus. Ab 10. Dezember wird es von Salzburg über Linz täglich rund 26 Mal die Möglichkeit geben, den Flughafen zu erreichen und zurückzureisen. Ankünfte in Wien Schwechat sind aus Linz ab 6 Uhr, aus Salzburg ab 7 Uhr alle 30 Minuten geplant. Die letzte Ankunft am Airport ist um 22.27 Uhr. Abfahrten aus Wien gehen nach Salzburg bis 22 Uhr, nach Linz bis kurz nach Mitternacht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red