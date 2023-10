Populistische Smer von Fico bei Slowakei-Parlamentswahl vorn

Bratislava - Ein liberales Wahlwunder wird es bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der Slowakei doch nicht geben. Nach Auszählung von über 95 Prozent der Wahllokale lag laut den durchgehend veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen des Statistikamtes in der Nacht auf Sonntag die sozialdemokratische Partei Smer des Linkspopulisten Robert Fico mit 23,58 Prozent der Stimmen in Führung. Ihr Vorsprung war nicht mehr aufzuholen.

Polens Opposition demonstriert vor der Wahl

Warschau - Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen will das größte Oppositionsbündnis mit einer Demonstration seine Anhänger mobilisieren. Für Sonntag hat die liberalkonservative Bürgerkoalition, die aus der früheren Regierungspartei Bürgerplattform von Donald Tusk (PO) hervorgegangen ist, zum "Marsch der Millionen Herzen" in Warschau aufgerufen. Die Demonstration wird auch vom Linksbündnis Lewica unterstützt. Die Organisatoren erwarten bis zu einer Million Teilnehmer.

Skifahren wird wieder teurer: Liftkarten kosten bis 75 Euro

Salzburg/Wien - Skifahren wird im kommenden Winter empfindlich teurer: Die Preise für Liftkarten werden im Schnitt um 7 bis 10 Prozent angehoben, in Einzelfällen sogar um 12 Prozent. Die 70-Euro-Grenze für eine Tageskarte in der Hochsaison wird in so gut wie allen großen Skigebieten überschritten. Am tiefsten in die Tasche greifen muss man am Arlberg mit 75 Euro, wie eine Erhebung der APA ergab. Als Gründe für die Teuerung werden fast unisono stark gestiegene Energie- und Lohnkosten genannt.

US-Kongress wendet Shutdown kurz vor Fristende wohl noch ab

Washington - Wenige Stunden vor einer drohenden Haushaltssperre hat der US-Kongress einen Übergangshaushalt verabschiedet und damit einen sogenannten Shutdown abgewendet. Der Senat votierte am Samstagabend (Ortszeit) mit 88 Ja-Stimmen bei neun Gegenstimmen für einen Text des Repräsentantenhauses, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis Mitte November sicherstellt, aber keine zusätzlichen Ukraine-Hilfen enthält.

Kosovo: Serbische Armee kommt aus drei Richtungen

Belgrad/Prishtina (Pristina) - Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo nimmt bedrohliche Ausmaße an. Pristina warf Belgrad vor, mit Militär in Richtung des Kosovos vorgerückt zu sein - und zwar "aus drei verschiedenen Richtungen". Das geht aus einer Mitteilung der kosovarischen Regierung vom Samstagabend hervor. Das Vorrücken diene "einer möglichen militärischen Aggression gegen die Republik Kosovo".

Toter nach Explosion von Kriegsmunition in Frankreich

Paris - Bei der Explosion von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg hat es in Frankreich in der Normandie einen Toten und zwei Verletzte gegeben. Bei Entrümpelungsarbeiten im Haus eines mit 100 Jahren gestorbenen Mannes hätten die drei Männer am Samstag einen Sack mit der Munition auf ein Feuer geworfen, berichtete der Sender France bleu. Wie der Bürgermeister des Ortes La Meauffe, Pascal Langlois, dem Sender sagte, befanden sich in dem Sack 15 bis 20 Kilogramm Sprengstoff.

