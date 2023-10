Populistische Smer von Fico gewann Slowakei-Parlamentswahl

Bratislava - Ein liberales Wahlwunder wird es bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der Slowakei doch nicht geben. Nach Auszählung von knapp 99 Prozent der Wahllokale lag laut vorläufigen Ergebnissen des Statistikamtes in der Nacht auf Sonntag die sozialdemokratische Partei Smer des Linkspopulisten Robert Fico mit 23,3 Prozent der Stimmen in Führung. Ihr Vorsprung war nicht mehr aufzuholen. Die Wahlbeteiligung lag vorläufig bei 68 Prozent.

Skifahren wird wieder teurer: Liftkarten kosten bis 75 Euro

Salzburg/Wien - Skifahren wird im kommenden Winter empfindlich teurer: Die Preise für Liftkarten werden im Schnitt um 7 bis 10 Prozent angehoben, in Einzelfällen sogar um 12 Prozent. Die 70-Euro-Grenze für eine Tageskarte in der Hochsaison wird in so gut wie allen großen Skigebieten überschritten. Am tiefsten in die Tasche greifen muss man am Arlberg mit 75 Euro, wie eine Erhebung der APA ergab. Als Gründe für die Teuerung werden fast unisono stark gestiegene Energie- und Lohnkosten genannt.

US-Kongress wendet Shutdown kurz vor Fristende wohl noch ab

Washington - Wenige Stunden vor einer drohenden Haushaltssperre hat der US-Kongress einen Übergangshaushalt verabschiedet und so einen sogenannten Shutdown abgewendet. Der Senat votierte am Samstagabend mit 88 Ja-Stimmen bei neun Gegenstimmen für einen Text des Repräsentantenhauses, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis Mitte November sicherstellt, aber keine zusätzlichen Ukraine-Hilfen enthält. US-Präsident Joe Biden setzte den Übergangshaushalt mit seiner Unterschrift in Kraft.

Immer mehr Lehrerinnen unterbrechen über Sommerferien Karenz

Wien - Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer unterbrechen während der neunwöchigen Sommerferien ihre Karenz. Arbeiten müssen sie dabei nicht, immerhin haben ja die Schulen geschlossen. In dieser Zeit bekommen sie aber ihr normales Gehalt, während der Partner bzw. die Partnerin Kinderbetreuungsgeld beziehen kann. 2021/22 haben laut Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage 12 Prozent des karenzierten Pflichtschul- und 18 Prozent des Bundesschullehrpersonals diese Möglichkeit genutzt.

Ötztaler Museen rufen zur Abgabe von NS-Devotionalien auf

Ötztal - Die Ötztaler Museen und die Universität Innsbruck rufen im Rahmen eines auf drei Jahre angelegten Forschungsprojektes die Bevölkerung zur Abgabe von NS-Devotionalien auf. Mit diesem Sammelaufruf - sowie mit einer Tagung, einem Sammelband und Ausstellungen - will man die NS-Vergangenheit des Ötztals sichtbar machen. "Das Symposium ist dabei Kick-off für den Sammelaufruf", sagte Projektkoordinatorin Edith Hessenberger im APA-Gespräch.

Gasspeicher zum Beginn der Heizsaison gut gefüllt

Wien - Österreich kann der mit 1. Oktober beginnenden Heizsaison gelassen entgegensehen: Die Gasspeicher sind mit Stand 29. September zu 94 Prozent gefüllt, teilte das Klimaschutzministerium in einer Aussendung mit. Dies entspreche 92 Terawattstunden Erdgas und sei mehr, als Österreich 2022 verbraucht habe. Im Vorjahr wurde weniger Gas verbraucht. Daher waren die Gasspeicher bereits im Frühjahr vergleichsweise gut gefüllt, so das Ministerium.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red