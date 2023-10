Tote bei Brand in spanischer Diskothek

Murcia - Bei einem Brand in einer Diskothek im südspanischen Murcia sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, erklärten die Rettungsdienste am Sonntag im Onlinedienst X, vormals Twitter. Die Feuerwehrleute versuchten, die Zahl der Vermissten zu ermitteln, hieß es weiter. Zuvor war von sechs Toten die Rede gewesen.

Skifahren wird wieder teurer: Liftkarten kosten bis 75 Euro

Salzburg/Wien - Skifahren wird im kommenden Winter empfindlich teurer: Die Preise für Liftkarten werden im Schnitt um 7 bis 10 Prozent angehoben, in Einzelfällen sogar um 12 Prozent. Die 70-Euro-Grenze für eine Tageskarte in der Hochsaison wird in so gut wie allen großen Skigebieten überschritten. Am tiefsten in die Tasche greifen muss man am Arlberg mit 75 Euro, wie eine Erhebung der APA ergab. Als Gründe für die Teuerung werden fast unisono stark gestiegene Energie- und Lohnkosten genannt.

Kocher zeigt Verständnis für Nehammers Video-Aussagen

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher hat Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) nach dessen unbeabsichtigt veröffentlichten Video in Schutz genommen. Man müsse den Auftritt im Kontext sehen, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Es sei ein Unterschied, ob man im Parlament eine Rede hält oder im kleinen Kreis. Auch inhaltlich verteidigte Kocher seinen Parteichef, etwa die Kritik an der zunehmenden Teilzeit-Arbeit in Österreich.

Mölzer verteidigt Taliban

Wien - Der ehemalige freiheitliche EU-Abgeordnete Andreas Mölzer hat seinen Besuch der nicht anerkannten afghanischen Taliban-Regierung zu rechtfertigen versucht. "Die Taliban haben dazugelernt und bemühen sich, Sicherheit herzustellen", verteidigte er das dortige Regime in der "Krone" (Sonntag-Ausgabe). Dass die Frauen von den Universitäten ausgeschlossen sind, würden die Taliban selbst kritisch sehen, glaubt Mölzer.

Türkisches Innenministerium: Terroranschlag in Ankara

Ankara - Bei einem Anschlag im Herzen der türkischen Hauptstadt Ankara sind am Sonntag die beiden Angreifer ums Leben gekommen. Das Innenministerium sprach von zwei "Terroristen", von denen sich einer vor einem Eingang zu dem Ministerium in die Luft gesprengt habe. Der zweite Beteiligte sei "neutralisiert" worden. Bei einem Schusswechsel seien zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Evakuierungen wegen Buschfeuern in Australien

Sydney - Außer Kontrolle geratene Buschfeuer haben die Behörden in Australien veranlasst, hunderte Bewohner und Touristen im Südosten des Landes zu evakuieren. In vier Städten der für ihre Nationalparks und Weingüter bekannten Region Gippsland im Bundesstaat Victoria wurden die Menschen am Sonntag aufgefordert, sich unverzüglich in Sicherheit zu bringen. Die Anwohner dreier weiterer Städte müssen sich auf eine Evakuierung vorbereiten.

Großer Polizeieinsatz nach Schüssen in Wiener Garten

Wien - Ein Mann, der scheinbar in seinem Garten in Wien-Simmering Schießübungen veranstaltet hat, hat Samstagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Nachbar sprach den 53-Jährigen an, was das soll, und wurde von dem Bewaffneten bedroht. Laut Sprecherin Barbara Gass richtete der Mann den Lauf auf den Nachbarn, der daraufhin die Polizei alarmierte. Der Bereich um die Wildpretstraße wurde großräumig abgesperrt.

Verletzte in der Ukraine nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/London - Bei nächtlichen russischen Angriffen mit Bomben, Drohnen und Raketen sind in verschiedenen Teilen der Ukraine nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen verletzt worden. Beim Beschuss der Ortschaft Stanislaw im Gebiet Cherson mit Fliegerbomben seien vier Menschen verletzt worden, teilte der Sprecher der örtlichen Militärverwaltung, Olexander Tolokonnikow, am Sonntag im Nachrichtenprogramm mit. Eine Person werde noch unter den Trümmern vermisst.

