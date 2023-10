Türkei greift nach Anschlag in Ankara Ziele in Nordirak an

Ankara - Wenige Stunden nach dem Bombenanschlag in Ankara hat das türkische Militär Luftangriffe im Nordirak geflogen. Dabei sei "eine große Zahl von Terroristen neutralisiert" worden, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntagabend mit. Die Angriffe hätten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und anderen "terroristischen Elementen" gegolten. Das Ministerium berief sich auf das Recht zur Selbstverteidigung. Die PKK hat ihr Hauptquartier in den nordirakischen Kandil-Bergen.

Metaller-KV-Verhandlungen starten moderat in die 1. Runde

Wien - Nach der Forderungsübergabe vor einer Woche steigen nun Gewerkschaften und Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie für die erste Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag 2024 in den Ring. Am Tisch liegt der Wunsch nach 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt plus Verbesserungen beim Urlaubsrecht sowie der Bezahlung von Lehrlingen. Ökonomen von WIFO und IHS sprachen daraufhin von einer moderaten Forderung angesichts einer drohenden Rezession in der Industrie.

Medizin-Nobelpreis wird vergeben

Stockholm - Das Karolinska-Institut in Stockholm gibt am Montag den bzw. die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie und Medizin bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Mio. Schwedischen Kronen (rund 930.000 Euro) dotiert und bildet den Auftakt für die Nobelpreis-Woche: Am Dienstag erfolgt die Bekanntgabe der Preisträger für Physik, Chemie folgt am Mittwoch, Literatur am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag darauf die Wirtschaftswissenschaften.

Bisher bundesweit Rückgang bei von Wölfen getöteten Tieren

Innsbruck/Wien - Der Wolf bleibt in den betroffenen Bundesländern eine "Causa prima". Die Politik geht dem Raubtier zunehmend mit erleichterten Abschuss-Regelungen "an den Kragen". Ein APA-Rundruf in den Ländern zeigt indes: Gab es 2022 eine deutliche Steigerung an getöteten Nutztieren, verzeichnete man heuer - bundesweit gesehen - einen Rückgang. 394 Nutztiere wurden nach Angaben der Länder heuer bisher Opfer von Wölfen, 791 waren es laut offizieller Nutztierriss-Statistik im Vorjahr.

Republikaner McCarthy im Visier der eigenen Partei

Washington - Der Republikaner Kevin McCarthy muss nach der vorläufigen Einigung im Streit über den US-Haushalt um sein Spitzenamt im Kongress fürchten. Sein radikaler Parteikollege Matt Gaetz kündigte am Sonntag an, ihn aus dem Vorsitz des US-Repräsentantenhauses jagen zu wollen. Der Hardliner ist nicht einverstanden damit, wie McCarthy einen drohenden Stillstand der Regierung im letzten Moment mit Hilfe der Demokraten abgewendet hat.

Ukraine kann laut Biden auf Unterstützung der USA zählen

EU-weit/Brüssel - US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine nach der Verabschiedung eines Hauhalts ohne weitere Hilfen für das angegriffene Land die Unterstützung der USA zugesichert. "Ich möchte unseren amerikanischen Verbündeten, dem amerikanischen Volk und dem ukrainischen Volk versichern, dass sie auf unsere Unterstützung zählen können und wir uns nicht zurückziehen werden", sagte der Demokrat am Sonntag. Biden warnte zugleich, dass nicht mehr viel Zeit bleibe, um neue Hilfe zu genehmigen.

