Arbeitslosigkeit im September etwas höher

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist im September weiter angestiegen. 320.760 Personen waren per Ende September arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind 14.601 Personen oder 4,8 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Damit setzte sich der seit April laufende Negativtrend am heimischen Arbeitsmarkt weiter fort. Im August 2023 war die Zahl der Arbeitslosen oder in Schulung gemeldeten Personen bei 320.759 gelegen, ein Plus von 11.328 Personen zum Vorjahreszeitraum.

Zehn Tote bei Einsturz von Kirchendach in Mexiko

Monterrey - Beim Einsturz eines Kirchendachs sind während eines Gottesdienstes in Mexiko mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Knapp 60 weitere Menschen würden nach dem Unglück am Sonntag in Ciudad Madero medizinisch betreut, zahlreiche davon im Krankenhaus, sagte der Gouverneur des nordöstlichen Bundesstaats Tamaulipas, Am�rico Villarreal. Zunächst war von sieben Toten und 20 Vermissten die Rede gewesen. Die Leiche einer Frau müsse noch geborgen werden.

EU-Außenminister tagen in Kiew

Wien - Die EU-Außenminister halten am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein informelles Ratstreffen ab. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte das Treffen vor knapp zwei Wochen angekündigt, aus Sicherheitsgründen aber kein genaues Datum genannt. Für den aus Wien angereisten Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) geht es dabei um ein "starkes Signal der Solidarität" mit der Ukraine, die sich seit Februar 2022 gegen den Angriffskrieg Russlands wehrt.

Viele Verletzte bei Großbrand in Hochhaus in Ägypten

Ismailia - Bei einem Großbrand in einem Hochhaus in der ägyptischen Stadt Ismailia sind Medienberichten zufolge mindestens 38 Menschen verletzt worden. Das Feuer im Hauptsitz der Direktion für Sicherheit war demnach Montagfrüh ausgebrochen. Das mehrstöckige Gebäude zählt zu den höchsten der am Suezkanal gelegenen Stadt und ist rund um die Uhr mit Soldaten besetzt. Die meisten Verletzten wurden laut Medienberichten mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht.

306 Verkehrstote in den ersten drei Quartalen in Österreich

Wien - In den ersten drei Quartalen 2023 sind bei Unfällen auf Österreichs Straßen bereits 306 Menschen gestorben. Im Vorjahr waren es zwischen 1. Jänner und 1. Oktober insgesamt 304 Verkehrstote gewesen, im Vergleichszeitraum 2021 mit 276 Getöteten deutlich weniger. Acht Menschen wurden bei Unfällen in der Vorwoche getötet, so die Zahlen des Innenministeriums.

Metaller-KV-Verhandlungen starten moderat in die 1. Runde

Wien - Nach der Forderungsübergabe vor einer Woche steigen nun Gewerkschaften und Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie für die erste Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag 2024 in den Ring. Am Tisch liegt der Wunsch nach 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt plus Verbesserungen beim Urlaubsrecht sowie der Bezahlung von Lehrlingen. Ökonomen von WIFO und IHS sprachen daraufhin von einer moderaten Forderung angesichts einer drohenden Rezession in der Industrie.

