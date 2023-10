Medizin-Nobelpreis für mRNA-Technologie hinter Covid-Impfung

Stockholm - Der Nobelpreis für Medizin ist am Montag der Ungarin Katalin Karik� und dem US-Forscher Drew Weissman zugesprochen worden. Sie erhalten die Auszeichnung für ihre Entdeckungen zur Modifikation der Nukleosidbasen, die die Entwicklung wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 ermöglichten, teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Die Nobelpreise sind heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 930.000 Euro) dotiert.

Arbeitslosigkeit im September etwas höher

Wien - Der seit April laufende Negativtrend am heimischen Arbeitsmarkt setzt sich weiter fort. 320.760 Personen waren per Ende September arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind 14.601 Personen oder 4,8 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. Die Arbeitslosigkeit stieg vor allem im Baubereich, im Gesundheits- und Sozialwesen und in der Industrie.

Neue Vorwürfe gegen ÖVP-Postenkandidaten Sachs

Wien - Im koalitionären Patt um Postenbesetzungen in der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und im Bundesverwaltungsgericht (BVwG) gibt es neue Vorwürfe gegen Michael Sachs, aktuell Vizepräsident des BVwG und ÖVP-Kandidat für die BWB-Spitze. Der von den Grünen abgelehnte Jurist soll laut Asylkoordination in den Jahren 2020 und 2021 für mehrere Fehlleistungen verantwortlich gewesen sein, die zu Amtshaftungsansprüchen führten. Sachs wollte die Vorwürfe auf APA-Anfrage nicht kommentieren.

EU-Außenminister tagen in Kiew

Wien - Die EU-Außenminister sind am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu einem informellen Ratstreffen zusammengekommen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte das Treffen vor knapp zwei Wochen angekündigt, aus Sicherheitsgründen aber kein genaues Datum genannt. Für den aus Wien angereisten Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) geht es dabei um ein "starkes Signal der Solidarität" mit der Ukraine, die sich seit Februar 2022 gegen den Angriffskrieg Russlands wehrt.

Zehn Tote bei Einsturz von Kirchendach in Mexiko

Monterrey - Beim Einsturz eines Kirchendachs sind während eines Gottesdienstes in Mexiko mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Knapp 60 weitere Menschen würden nach dem Unglück am Sonntag in Ciudad Madero medizinisch betreut, zahlreiche davon im Krankenhaus, sagte der Gouverneur des nordöstlichen Bundesstaats Tamaulipas, Am�rico Villarreal. Zunächst war von sieben Toten und 20 Vermissten die Rede gewesen. Die Leiche einer Frau müsse noch geborgen werden.

Trio raste mit Pkw als Rammbock in Wiener Luxusgeschäft

Wien - Fast genau sechs Monate nach dem ersten Coup sind drei Einbrecher erneut mit einem gestohlenen Pkw als Rammbock in ein Wiener Herren-Luxusmodengeschäft gerast und haben teure Kleidung erbeutet. Die Tat begingen sie in der Nacht auf Sonntag in der Inneren Stadt. Erst am 2. April waren ebenso drei Täter mit einem Auto in das Luxusgeschäft eingedrungen und hatten hochpreisige Mode erbeutet, damals lag der Schaden in einem sechsstelligen Bereich. Nach den Männern wird gefahndet.

Heuer mehr als 1.000 Tote durch Denguefieber in Bangladesch

Dhaka - Bangladesch hat den schlimmsten Ausbruch des Denguefiebers gemeldet, den das Land je erlebt hat. Seit Jahresbeginn starben in dem südasiatischen Land mehr als 1.000 Menschen an der durch Stechmücken übertragenen Krankheit, wie aus Zahlen der staatlichen Gesundheitsbehörden vom Sonntag hervorgeht. Damit wurde der bisherige Höchststand von 281 Todesopfern im vergangenen Jahr um ein Vielfaches überschritten.

Verordnung gegen Anrufe mit "gekaperten" Nummern

Wien - Betrügerische Anrufe mit "gekaperten" Rufnummern haben in den vergangenen Monaten rasant zugenommen. Laut Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) dürfte die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher sein, als die der Telekom-Regulierungsbehörde RTR gemeldeten Zahlen. Dem entgegensetzen will die Regierung nun eine Novelle der "Kommunikationsparameter-, Entgelt-und Mehrwertdienste-Verordnung", um gegen solche "Spoofing"-Anrufe vorgehen zu können.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red