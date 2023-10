Ringen um Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft startet

Wien - Im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich beginnen die Kollektivvertragsverhandlungen. Zum Auftakt steht am Dienstagnachmittag die Forderungsübergabe der Gewerkschaften GPA und vida auf der Tagesordnung. Von dem Kollektivvertrag sind rund 130.000 Beschäftigte erfasst, darunter mehr als 70 Prozent Frauen, die Mehrheit in Teilzeit. Ihnen gegenüber steht der Arbeitgeberverband Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ).

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung nach Hundebiss in OÖ

Perg - Einen Tag nachdem eine Joggerin in Naarn (Bezirk Perg) von einem American Staffordshire Terrier tot gebissen worden war, hat am Dienstag die Polizei die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen die Hundehalterin fortgesetzt. Die 37-Jährige konnte noch nicht zum Vorfall befragt werden, da sie beim Versuch, das Tier von der 60-Jährigen wegzuzerren, selbst verletzt und ins Linzer Uniklinikum eingeliefert wurde.

Grüne Kritik an Abschiebungen in den Irak

Wien - Vom Flughafen Wien-Schwechat soll am heutigen Dienstag in den frühen Morgenstunden eine Maschine mit dem Ziel Bagdad abgehoben sein, um Menschen in den Irak abzuschieben. Das Innenministerium wollte dies gegenüber der APA vorerst nicht bestätigen, die grünen Abgeordneten Georg Bürstmayr und Ewa Ernst-Dziedzic kritisieren die "zweifelhaften Umstände" der Charterabschiebung.

Neue Villacher Großkaserne kostet 370 statt 170 Mio. Euro

Villach - Die in Villach geplante Großkaserne wird 370 anstatt der bisher geplanten 170 Millionen Euro kosten. Die Inflation sei aber nur zum Teil der Grund dafür: Vor allem habe das Bundesheer nun mehr Geld zur Verfügung, weshalb am Standort wesentlich mehr Vorhaben umgesetzt werden, als ursprünglich geplant, erklärte Ministeriumssprecher Michael Bauer auf APA-Anfrage. Zuvor hatte "Der Standard" (Dienstag) über die Kostensteigerung berichtet.

Ukraine meldet Abschuss von 29 Drohnen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat nach Militärangaben 29 russische Drohnen und einen Marschflugkörper abgeschossen. Insgesamt seien bei dem mehr als dreistündigen Angriff in der Nacht auf Dienstag 31 Drohnen eingesetzt worden, die meisten davon in den Regionen Mykolajiw im Süden des Landes und Dnipropetrowsk im östlichen Landesteil. In der Stadt Dnipro verursachten demnach herabfallende Trümmer einen Brand in einem Unternehmen. Russland meldete einen Angriff auf ein Dorf in der Grenzregion.

Greenpeace hält schnellen Ausstieg aus Erdgas für möglich

Wien - Bis 2035 könnte Österreich aus der Nutzung von Erdgas aussteigen. Die technischen Möglichkeiten für so ein ambitioniertes Szenario wären vorhanden, schreibt Greenpeace in einer Schnellanalyse, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Das Papier geht aber weder auf Kosten noch auf fehlendes Fachpersonal oder mangelnden politischen Willen ein. Angesichts der drohenden Umweltkosten im Zuge der Erderhitzung sei der Umbau ohnehin unerlässlich, so die Greenpeace-Position.

Lehrer gegen generelles Handyverbot an Schulen

Wien - In Großbritannien hat die Regierung ein Verbot von Handys an Schulen angekündigt, um dort Ablenkungen, Störungen und Mobbing zu verhindern. Die britische Lehrergewerkschaft hält das Verbot allerdings für wirkungslos, weil nicht durchsetzbar. Auch in Österreich kann die Lehrervertretung mit der Idee eines Handyverbots an den Schulen nichts anfangen. Sie fordert stattdessen mehr rechtliche Möglichkeiten für Fälle, in denen Schüler Vereinbarungen zum Handygebrauch ignorieren.

Erdbeben in Neapel: Vulkanologen besorgt

Neapel - Erneut hat ein Erdbeben die Region um Neapel erschüttert. Der Erdstoß der Stärke 4,0 ereignete sich am Montagabend in den sogenannten Phlegräischen Feldern. Dabei handelt es sich um eine riesige aktive Vulkanregion westlich des Vesuvs. Der angesehene Vulkanologe Giuseppe Di Natale, einer der größten Experten in Sachen "Bradisismo", dem Heben und Senken der Erde in diesem vulkanischen Gebiet, ist besorgt.

