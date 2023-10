Physik-Nobelpreis für Pioniere der Attosekundenphysik

Stockholm/Wien/München - Nach Anton Zeilinger im Vorjahr bekommt heuer wieder ein Österreicher den Physik-Nobelpreis: Wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gab, erhalten der österreichisch-ungarischen Physiker Ferenc Krausz, sein in den USA tätiger Kollege Pierre Agostini und die in Schweden arbeitende Physikerin Anne L'Huillier die Auszeichnung. Die drei sind Pioniere der Attosekunden-Physik, die mit ultrakurzen Lichtpulsen Elektronen sichtbar macht.

Österreich führt Grenzkontrollen zur Slowakei ein

Prag/Warschau - Österreich führt Grenzkontrollen zur Slowakei ein. Das hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einem eilig einberufenen Pressestatement verkündet. Österreich folgt damit Tschechien und Polen, die ebenfalls Kontrollen entlang ihrer Grenze zur Slowakei angekündigt haben. Die Grenzkontrollen werden um Mitternacht starten und zunächst zehn Tage andauern, so Karner in Wien. Man wolle Ausweichrouten von Schleppern über Österreich verhindern.

Ärger um Migrationspakt: Tunesien lehnt EU-Finanzhilfen ab

Brüssel/Tunis - Tunesien hat von der EU-Kommission angekündigte Finanzhilfen in Millionenhöhe abgelehnt, die dem Land beim Kampf gegen irreguläre Migration helfen und dessen Haushalt stabilisieren sollen. Tunesien "nimmt nichts an, was Gnaden oder Almosen ähnelt", sagte Präsident Kais Saied laut Mitteilung des Präsidialamts am Montagabend. Die Ankündigungen der EU stünden im Widerspruch zur zuvor unterzeichneten Grundsatzvereinbarung.

30,3 Grad neuer Österreich-Rekord für einen Oktobertag

Wien - Der wärmster Oktober-Tag seit Messbeginn ist heute, Dienstag, ermittelt worden: An der Wetterstation der Geosphere Austria (vormals ZAMG) in Langenlebarn (Niederösterreich) wurde mit 30,3 Grad (Stand 16.40 Uhr) ein neuer Österreich-Rekord für Oktober erreicht. Auch viele andere Wetterstationen hätten am Montag und Dienstag neue Oktober-Temperatur-Rekorde für den jeweiligen Mess-Ort ermittelt, berichteten die Wetter- und Klimafachleute am späten Nachmittag.

Zwei Tote durch Schüsse in Einkaufszentrum in Bangkok

Bangkok - Ein 14 Jahre alter Teenager hat in einem beliebten Luxus-Einkaufszentrum in der thailändischen Hauptstadt Bangkok mindestens zwei Menschen erschossen. Fünf weitere Opfer seien am Dienstagnachmittag (Ortszeit) verletzt worden, berichtete der thailändische Rundfunksender Thai PBS unter Berufung auf die Notfallmediziner. Vorherige Angaben, wonach drei Menschen getötet worden seien, seien korrigiert worden.

Grüne Kritik an Abschiebungen in den Irak

Wien - Vom Flughafen Wien-Schwechat soll am heutigen Dienstag in den frühen Morgenstunden eine Maschine mit dem Ziel Bagdad abgehoben sein, um Menschen in den Irak abzuschieben. Das Innenministerium wollte dies gegenüber der APA vorerst nicht bestätigen, die grünen Abgeordneten Georg Bürstmayr und Ewa Ernst-Dziedzic kritisieren die "zweifelhaften Umstände" der Charterabschiebung. Ein Rückführabkommen mit Bagdad gebe es nicht, betonte Ernst-Dziedzic.

Grüne halten gegenüber ÖVP großteils still

Wien - Die Grünen halten auch am Tag nach dem Auffliegen von Untersuchungsausschussplänen der ÖVP, die auch gegen den eigenen Koalitionspartner gerichtet waren, großteils still. Lediglich in einzelnen Bundesländern wagte man sich mit Kritik vor, mit dem Tiroler Gebi Mair an vorderster Front. Vom Parlamentsklub und der Bundespartei gab es keine weiteren Wortmeldungen. Verwiesen wurde lediglich auf den Aufruf zur Rückkehr zur Konstruktivität von Generalsekretärin Olga Voglauer.

Vermutlich 40 Tote bei Bootsunglück in Nigeria

Lagos - Im westafrikanischen Nigeria sind bei einem Bootsunglück vermutlich 40 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot sei am Montag auf dem Fluss Niger im nördlichen Bundesstaat Kebbi aufgrund hohen Wellengangs gesunken, sagte am Dienstag Bala Mohammed, ein Beamter der Kommunalverwaltung. Von 50 Passagieren seien zehn gerettet worden; die anderen seien für tot erklärt worden.

