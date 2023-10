Physik-Nobelpreis für Pioniere der Attosekundenphysik

Stockholm/Wien/München - Nach Anton Zeilinger im Vorjahr bekommt heuer wieder ein Österreicher den Physik-Nobelpreis: Wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gab, erhalten der österreichisch-ungarischen Physiker Ferenc Krausz, sein in den USA tätiger Kollege Pierre Agostini und die in Schweden arbeitende Physikerin Anne L'Huillier die Auszeichnung. Die drei sind Pioniere der Attosekunden-Physik, die mit ultrakurzen Lichtpulsen Elektronen sichtbar macht.

Österreich führt Grenzkontrollen zur Slowakei ein

Prag/Warschau - Österreich führt Grenzkontrollen zur Slowakei ein. Das hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einem eilig einberufenen Pressestatement verkündet. Österreich folgt damit Tschechien und Polen, die ebenfalls Kontrollen entlang ihrer Grenze zur Slowakei angekündigt haben. Die Grenzkontrollen werden um Mitternacht starten und zunächst zehn Tage andauern, so Karner in Wien. Man wolle Ausweichrouten von Schleppern über Österreich verhindern.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung nach Hundebiss in OÖ

Perg - Einen Tag nachdem eine Joggerin in Naarn (Bezirk Perg) von einem American Staffordshire Terrier tot gebissen worden war, hat am Dienstag die Polizei die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen die Hundehalterin fortgesetzt. Die 37-Jährige konnte noch nicht zum Vorfall befragt werden, da sie beim Versuch, das Tier von der 60-Jährigen wegzuzerren, selbst verletzt und ins Linzer Uniklinikum eingeliefert wurde.

Zwei Tote durch Schüsse in Einkaufszentrum in Bangkok

Bangkok - Ein 14 Jahre alter Teenager hat in einem beliebten Luxus-Einkaufszentrum in der thailändischen Hauptstadt Bangkok mindestens zwei Menschen erschossen. Fünf weitere Opfer seien am Dienstagnachmittag (Ortszeit) verletzt worden, berichtete der thailändische Rundfunksender Thai PBS unter Berufung auf die Notfallmediziner. Vorherige Angaben, wonach drei Menschen getötet worden seien, seien korrigiert worden.

Grüne halten gegenüber ÖVP großteils still

Wien - Die Grünen halten auch am Tag nach dem Auffliegen von Untersuchungsausschussplänen der ÖVP, die auch gegen den eigenen Koalitionspartner gerichtet waren, großteils still. Lediglich in einzelnen Bundesländern wagte man sich mit Kritik vor, mit dem Tiroler Gebi Mair an vorderster Front. Vom Parlamentsklub und der Bundespartei gab es keine weiteren Wortmeldungen. Verwiesen wurde lediglich auf den Aufruf zur Rückkehr zur Konstruktivität von Generalsekretärin Olga Voglauer.

30,3 Grad neuer Österreich-Rekord für einen Oktobertag

Wien - Der wärmster Oktober-Tag seit Messbeginn ist heute, Dienstag, ermittelt worden: An der Wetterstation der Geosphere Austria (vormals ZAMG) in Langenlebarn (Niederösterreich) wurde mit 30,3 Grad (Stand 16.40 Uhr) ein neuer Österreich-Rekord für Oktober erreicht. Auch viele andere Wetterstationen hätten am Montag und Dienstag neue Oktober-Temperatur-Rekorde für den jeweiligen Mess-Ort ermittelt, berichteten die Wetter- und Klimafachleute am späten Nachmittag.

"Gletscherehe": Wahlbehörde-Mitglieder zu Haft verurteilt

St. Leonhard im Pitztal/Innsbruck - Im Falle der Volksbefragung zum letztlich gescheiterten Skigebietzusammenschluss Pitztal-Ötztal in Tirol sind drei wegen Missbrauchs der Amtsgewalt angeklagte Mitglieder der Wahlbehörde am Dienstag am Landesgericht Innsbruck zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden. Der Erst- sowie Drittangeklagte erhielten zwölf Monate bedingt, der Zweitangeklagte elf Monate. Zusätzlich wurden sie zu Geldstrafen sowie zum Ersatz der Verfahrenskosten verdonnert.

Vermutlich 40 Tote bei Bootsunglück in Nigeria

Lagos - Im westafrikanischen Nigeria sind bei einem Bootsunglück vermutlich 40 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot sei am Montag auf dem Fluss Niger im nördlichen Bundesstaat Kebbi aufgrund hohen Wellengangs gesunken, sagte am Dienstag Bala Mohammed, ein Beamter der Kommunalverwaltung. Von 50 Passagieren seien zehn gerettet worden; die anderen seien für tot erklärt worden.

Wiener Börse schließt erneut mit Verlusten

Wien - Der heimische Leitindex ATX büßte am Dienstag 1,09 Prozent ein und schloss bei 3.093,89 Zählern. Auch die Stimmung an den europäischen Leitbörsen wurde durch die anhaltenden Zins- und Inflationssorgen getrübt. Heute stellte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane eine mögliche weitere Zinserhöhung in Aussicht. Zuvor hatte sich bereits das Fed-Mitglied Loretta Mester für eine weitere Anhebung ausgesprochen.

