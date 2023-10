Busunglück in Italien: 21 Tote, zwei Österreicher verletzt

Venedig - Bei einem Busunglück im norditalienischen Mestre bei Venedig hat es Dienstagabend 21 Tote und 15 Verletzte gegeben, wie Innenminister Matteo Piantedosi bestätigte. Unter den Verletzten sind auch zwei österreichische Mädchen, berichtete der Präfekt von Venedig, Michele Di Bari, im Interview mit Rai 1 am Dienstag. Fünf Personen schweben in Lebensgefahr. Ein elektrischer Shuttle-Bus mit mehreren Personen an Bord kam von einer Hochstraße ab und stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe.

Chemie-Nobelpreis wird vergeben

Stockholm - Die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie werden am Mittwoch von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 930.000 Euro) dotiert, um eine Million Kronen mehr als im Vorjahr. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Betrugsprozess um "Alt-Wien"-Kindergärten geht los

Wien - Ab Mittwoch wird am Wiener Landesgericht gegen den ehemaligen Betreiber der "Alt-Wien"-Kindergärten verhandelt, der bis zur Pleite seines Vereins im Sommer 2016 für seine neun Horte und 32 Kindergärten seitens der Stadt Wien eine Vollförderung kassiert hatte. Von den seit 2009 lukrierten 36 Mio. Euro soll er in dreister Selbstbedienungsmanier 16 Mio. für rein private Zwecke verwendet haben. Die Anklage spricht von schwerem Betrug, Untreue und betrügerischer Krida.

Nehammer besucht Erdogan am Dienstag

Ankara - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) trifft am Dienstag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara. Das teilte das Bundeskanzleramt mit und bestätigte damit entsprechende Informationen der "Presse". "Der Arbeitsbesuch stehe im Fokus von wirtschafts- und migrationspolitischen Themen, sowie aktueller geopolitischer Entwicklungen insbesondere Russland/Ukraine", erklärte eine Sprecherin.

Raab für bessere Vorbereitung von Zuwanderern auf Österreich

Wien/Ottawa - Integrationsminister Susanne Raab (ÖVP) will qualifizierte Arbeitskräfte schon im Vorfeld besser auf einen Aufenthalt in Österreich vorbereiten. Das ist ein Schluss aus ihrer gegenwärtigen Kanadareise. Konkret dachte sie im Gespräch mit Journalisten an, Online-Deutschkurse, Orientierungsprogramme oder auch Mentoringinitiativen bereits dann zu starten, wenn die künftigen Beschäftigten und deren Familienangehörige noch gar nicht in Österreich sind.

Kanadas Parlament wählt Fergus zum Präsidenten

Ottawa - Eineinhalb Wochen nach dem Eklat um die Ehrung eines früheren SS-Mitglieds beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat das kanadische Parlament einen neuen Präsidenten gewählt. Der Liberale Greg Fergus wurde am Dienstag als erster Schwarzer in das Amt gewählt. In seiner Antrittsrede sprach Fergus von einer "großen Ehre" und rief zu einer respektvollen Debattenkultur in der Volksvertretung auf.

