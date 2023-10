Chemie-Nobelpreis für Quantenpunkt-Entdecker

Stockholm - Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an in den USA tätigen Wissenschafter Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Jekimow (alternative Schreibweise Ekimov) für die Entdeckung und das Herstellen von Quantenpunkten. Das gab die Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm am Mittwoch bekannt, nachdem zuvor bereits Informationen zu den Preisträgern in schwedischen Medien kursierten.

Grenzkontrollen zur Slowakei sind angelaufen

Bratislava/Wien - In Niederösterreich und im Burgenland laufen seit Mittwoch um Mitternacht - wie schon von Ende September 2022 bis Anfang Februar - Grenzkontrollen zur Slowakei. Österreich setzt damit den gleichen Schritt wie Tschechien und Polen zu dem Nachbarland. Die Kontrollen sollen zunächst zehn Tage andauern. Man wolle Ausweichrouten von Schleppern verhindern, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag dazu.

Alle Hunde nach tödlichem Angriff auf Joggerin abgegeben

Perg - Nach dem tödlichen Bissen eines American Staffordshire Terrier in Naarn (Bezirk Perg) sind am späten Dienstagabend alle noch auf dem Anwesen gehaltenen Hunde weggebracht wordne. Die Partnerin der Hundehalterin habe nach längeren Gesprächen freiwillig die Weggabe der vier weiteren Tier der Zucht und einem Wurf Junger zugestimmt, hieß es im Gemeindeamt. Der Rüde, der Montagvormittag eine Joggerin auf einem Feldweg tot gebissen hat, wurde noch am Montag eingeschläfert.

Dieselfahrer müssen beim Tanken tiefer in die Tasche greifen

Wien - An den Tankstellen muss wieder mehr gezahlt werden, insbesondere Dieselfahrer sind betroffen. War der Liter Diesel Anfang September im Schnitt noch zwei Cent teurer als Super, so betrug der Unterschied zum Monatsende bereits zehn Cent, berichtet der ÖAMTC. Grund dafür sei die angespannte Angebotssituation.

Betrugsprozess um "Alt-Wien"-Kindergärten gestartet

Wien - Am Mittwoch hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den ehemaligen Betreiber der "Alt-Wien"-Kindergärten begonnen, der sich bis zur Pleite seines Vereins im Sommer 2016 von der Stadt Wien Subventionen in Höhe von 36 Mio. Euro erschwindelt haben soll. "Er hat sich zu Unrecht mit Steuergeld bereichert", stellte Oberstaatsanwältin Veronika Standfest fest. Der nunmehr 82-Jährige habe dabei mit "Buchungstricks", Scheinrechnungen und falschen Jahresabrechnungen operiert.

Russische Journalistin Owsjannikowa zu Haftstrafe verurteilt

Moskau - Mehr als eineinhalb Jahre nach ihrem aufsehenerregenden Protest im Live-TV gegen den Militäreinsatz in der Ukraine ist die russische Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa in einer anderen Angelegenheit in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Owsjannikowa wurde wegen "Verbreitung von Falschinformationen" über die Armee verurteilt, wie ein Moskauer Gericht am Mittwoch erklärte.

ÖGK-Huss sieht in Finanzausgleich vergebene Chance

Wien - Die Einigung beim Finanzausgleich ist für den Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, zu wenig, um die "anstehenden Probleme in der Gesundheitsversorgung" zu lösen. Ein moderner, einheitlicher Leistungskatalog sei mit diesem Finanzrahmen "unmöglich umsetzbar", so Huss in einer Aussendung am Mittwoch: "Mit dem nun auf dem Tisch liegenden Paket sind diese Ziele nicht erreichbar."

SPÖ und FPÖ führen Gespräche über neuen U-Ausschuss

Wien - Nicht nur die ÖVP hat einen Antrag für einen U-Ausschuss in petto, auch die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ arbeiten aktuell an einem Verlangen. Wie der freiheitliche Abgeordnete Christian Hafenecker gegenüber dem "Kurier" erklärte, sei man "bald soweit". Noch nicht ganz so spruchreif ist die Sache für SPÖ-Mandatar Jan Krainer, der aber gegenüber der APA bestätigte, dass man "sehr konzentriert" und "intensiv" daran arbeite.

