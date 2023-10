Amtsgeheimnis soll mit 2025 abgeschafft werden

Wien - Nach jahrelangem Ringen hat die Regierung am Donnerstag den fertigen Entwurf zur Reform des Amtsgeheimnisses vorgelegt. Dieses soll mit dem Jahr 2025 Geschichte sein, an seine Stelle wird den Plänen zufolge das neue Informationsfreiheitsgesetz treten. Mit diesem soll dafür gesorgt werden, dass Bund, Länder und Gemeinden Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten und ihnen Informationen erteilen müssen. Für die Umsetzung der Pläne ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Streitkräfte in der Ukraine rücken im Süden weiter vor

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine kommt nach eigenen Angaben im Süden weiter voran. "Wir haben westlich von Robotyne einen Teilerfolg erzielt", sagt der Sprecher der Südgruppe, Oleksandr Stupun, im staatlichen Fernsehen. "In einigen Gebieten sind wir zwischen 100 und 600 Meter vorgerückt." Die ukrainischen Truppen würden ihre Stellungen weiter ausbauen. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte teilt mit, die Truppen hätten russische Angriffe bei Robotyne und Verbove abgewehrt.

Verbund-Preiserhöhung von 2022 zweitinstanzlich unzulässig

Wien - Eine Klausel, über die der Verbund im Mai 2022 eine Preiserhöhung vollzogen hat, ist nach Ansicht der Gerichte unzulässig. Diese Entscheidung des Handelsgerichts Wien hat nun das Wiener Oberlandesgericht (OLG) bestätigt. Der Verbund will sich mit der Niederlage nicht abfinden. Der teilstaatliche ATX-Konzern kündigte am Donnerstag gegenüber der APA an, Revision beim Obersten Gerichtshof (OGH) zu erheben. Dieser muss dann endgültig klären, ob Kunden Geld zurückerhalten.

Dan-Küchen gehen an schwedische Firma Ballingslöv

Linz - Die schwedische Küchenfirma Ballingslöv International übernimmt - vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden - Dan-Küchen aus Oberösterreich. Der bisherige Familienbetrieb soll als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben, die Produktionsstandorte in Oberösterreich bleiben bestehen und sollen in Zukunft sogar erweitert werden, wurde in einer Presseaussendung am Donnerstag betont. Über den Kaufpreis hat man Stillschweigen vereinbart.

Ermittlung nach tödlichem Hundeangriff erweitert

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat nach der tödlichen Hundeattacke auf eine Joggerin die Ermittlungen übernommen und auf grob fahrlässige Tötung erweitert. Die Hundehalterin, die bei dem Angriff auf einem Feldweg selbst schwer verletzt wurde, konnte bisher noch nicht befragt werden. Die Obduktion der 60-Jährigen hat ergeben, dass sie infolge unzähliger Bissen wegen hohen Blutverlusts gestorben ist, bestätigte eine Staatsanwaltschaftssprecherin Medienberichte am Donnerstag.

2023 auf Kurs zum wärmsten gemessenen Jahr

Reading/Bonn - Das Jahr 2023 dürfte nach Einschätzung von Experten das global wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Das laufende Jahr sei auf dem Kurs, die Werte des bisherigen Rekordjahres 2016 zu übertreffen, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Donnerstag mit. Ein globales Rekordjahr sei "schon jetzt quasi sicher", sagt auch Dieter Gerten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).

Aserbaidschan nahm Ex-Präsident von Berg-Karabach fest

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Aserbaidschan hat die Festnahme des früheren Präsidenten der kürzlich eroberten Kaukasusregion Berg-Karabach vermeldet. Arajik Harutjunjan sei "wegen des Verdachts der Führung eines Angriffskriegs" gegen Aserbaidschan und mutmaßlicher Kriegsverbrechen festgenommen worden, erklärten der Generalstaatsanwalt und der Sicherheitsdienst in einer gemeinsamen Mitteilung.

