Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

Oslo - Angesichts von Ukraine-Krieg, Klimakrise und weiteren Konflikten in der Welt wird am Freitag verkündet, wer in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Das norwegische Nobelkomitee will den oder die Preisträger um 11.00 Uhr in Oslo bekanntgeben.

Kickl in Tirol: "Wir sind die Mitte, es geht um alles"

Innsbruck/Wien - Mit heftigen Attacken auf das "System" aus politischem Gegner und Medien, einem Bekenntnis zur politischen Mitte und Siegesgewissheit für die Nationalratswahl hat FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl Donnerstagabend im Rahmen seiner Herbst-Tour am Innsbrucker Bergisel Station gemacht. "Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Es geht um alles", rief er seinen Anhängern zu. Bei der Nationalratswahl müsse "die Nummer eins stehen, am besten mit großem Abstand zum Zweitplatzierten."

Wifo und IHS legen Herbstprognose vor

Wien - Wifo und IHS legen am Freitag ihre Herbstprognose zur Entwicklung der österreichischen Wirtschaft im Jahr 2023 und 2024 vor. Bei der jüngsten Vorhersage im Juni rechneten die Wirtschaftsforscher für das laufende Jahr mit einer hohen Inflationsrate von 7,5 Prozent und einem Mini-Wachstum von 0,3 bzw. 0,5 Prozent. Angesichts der schwachen Weltwirtschaft und der Rezession in Deutschland ist auch für Österreichs Wachstumsaussichten eine Korrektur nach unten wahrscheinlich.

Prozess gegen falsche Polizisten mit Millionen-Beute

Wien - Drei falsche Polizisten werden am Freitag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen. Die Männer kosovarischer Abstammung hatten zwischen 21. Februar und 16. März 2023 in unterschiedlicher Zusammensetzung sechs Frauen im Alter zwischen 73 und 97 Jahren aufgesucht, nachdem diese telefonisch kontaktiert worden waren. Man avisierte ihnen den Besuch von Polizeibeamten, die ihre Wertsachen sicherstellen müssten. Die älteren Frauen übergaben ihnen insgesamt 430.000 Euro.

EU-Gipfel in Granada berät zu Erweiterung und Migration

Granada - Im Zentrum des informellen EU-Gipfels am Freitag im spanischen Granada steht die Frage, wie die EU fit für die geopolitischen Herausforderungen der Zukunft und die eigene institutionelle Zukunft mit möglicherweise 30 und mehr Mitgliedern werden kann. In der Granada-Erklärung werden die Staats- und Regierungschefs der EU laut Entwurf bekräftigen, dass "die Zukunft unserer Beitrittskandidaten und ihrer Bürger in der EU liegt". Weitere Themen sind Migration und Verteidigung.

Trump soll geheime Details über Atom-U-Boote erzählt haben

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump soll Berichten zufolge nach dem Ende seiner Amtszeit geheime Informationen über Atom-U-Boote mit einem australischen Geschäftsmann geteilt haben. Der Republikaner habe die Details bei einem Abendessen in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago im US-Bundessstaat Florida weitererzählt, berichteten am Donnerstagabend (Ortszeit) unter anderem der Sender ABC und die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

