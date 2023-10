Pflegerin soll 82-Jährigen im Innviertel getötet haben

Geretsberg - Eine 24-jährige Pflegekraft aus der Slowakei soll Donnerstagabend in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen 82-Jährigen, den sie betreut hatte, mit Messerstichen getötet haben. Das bestätigte die Polizei Freitag früh. Die Pflegerin alarmierte nach der Tat die Tochter des Mannes, diese verständigte die Polizei.

UNO: 43 Mio. Klima-vertriebene Minderjährige in sechs Jahren

New York - Extremwetterverhältnisse im Zusammenhang mit der Klimakrise haben einem neuen UNO-Bericht zufolge in den vergangenen Jahren viele Millionen Minderjährige zu Vertriebenen gemacht. Zwischen 2016 und 2021 mussten dem Kinderhilfswerk UNICEF zufolge 43,1 Millionen Kinder und Jugendliche aufgrund von Überschwemmungen, Stürmen, Dürren und Waldbränden ihr Zuhause zumindest zwischenzeitlich verlassen.

Taifun "Koinu" steuert auf Südchina zu

Hongkong - Nach den Verwüstungen durch Taifun "Koinu" im Inselstaat Taiwan hat die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong vor starkem Wind und hohem Wellengang gewarnt. "Koinu hat sich in den letzten Stunden leicht verstärkt", teilte die Wetterbehörde am Freitag mit. Die Menschen sollten sich von der Küste fernhalten und müssten in den kommenden Tagen mit Starkregen rechnen. Am Vormittag (Ortszeit) lokalisierten die Meteorologen "Koinu" etwa 350 Kilometer östlich von Hongkong.

Entsetzen nach Angriff auf Dorf in Ostukraine

Charkiw (Charkow) - Der verheerende russische Raketenangriff auf das Dorf Hrosa im ostukrainischen Charkiw mit mehr als 50 Toten hat international Entsetzen ausgelöst. Russlands Armee sei "das absolut Böse", sagte Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in seiner Videoansprache. Auch EU- und UNO-Vertreter verurteilten den Angriff. Ukrainische Medien berichteten indes von russischen Drohnenangriffen in der Nacht auf Freitag. Russland wiederum berichtete von ukrainischen Attacken.

Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

Oslo - Angesichts von Ukraine-Krieg, Klimakrise und weiteren Konflikten in der Welt wird am Freitag verkündet, wer in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Das norwegische Nobelkomitee will den oder die Preisträger um 11.00 Uhr in Oslo bekanntgeben.

Wifo und IHS legen Herbstprognose vor

Wien - Wifo und IHS legen am Freitag ihre Herbstprognose zur Entwicklung der österreichischen Wirtschaft im Jahr 2023 und 2024 vor. Bei der jüngsten Vorhersage im Juni rechneten die Wirtschaftsforscher für das laufende Jahr mit einer hohen Inflationsrate von 7,5 Prozent und einem Mini-Wachstum von 0,3 bzw. 0,5 Prozent. Angesichts der schwachen Weltwirtschaft und der Rezession in Deutschland ist auch für Österreichs Wachstumsaussichten eine Korrektur nach unten wahrscheinlich.

Prozess gegen falsche Polizisten mit Millionen-Beute

Wien - Drei falsche Polizisten werden am Freitag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen. Die Männer kosovarischer Abstammung hatten zwischen 21. Februar und 16. März 2023 in unterschiedlicher Zusammensetzung sechs Frauen im Alter zwischen 73 und 97 Jahren aufgesucht, nachdem diese telefonisch kontaktiert worden waren. Man avisierte ihnen den Besuch von Polizeibeamten, die ihre Wertsachen sicherstellen müssten. Die älteren Frauen übergaben ihnen insgesamt 430.000 Euro.

EU-Gipfel in Granada berät zu Erweiterung und Migration

Granada - Im Zentrum des informellen EU-Gipfels am Freitag im spanischen Granada steht die Frage, wie die EU fit für die geopolitischen Herausforderungen der Zukunft und die eigene institutionelle Zukunft mit möglicherweise 30 und mehr Mitgliedern werden kann. In der Granada-Erklärung werden die Staats- und Regierungschefs der EU laut Entwurf bekräftigen, dass "die Zukunft unserer Beitrittskandidaten und ihrer Bürger in der EU liegt". Weitere Themen sind Migration und Verteidigung.

