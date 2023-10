Friedensnobelpreis für iranische Frauenrechtlerin Mohammadi

Oslo - Die iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi erhält den Friedensnobelpreis 2023. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt. Die Menschenrechtsaktivistin wird für "ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und Freiheit für alle" geehrt, sagte Komiteevorsitzende Berit Reiss-Andersen.

Wifo/IHS: Österreichs Wirtschaft rutscht heuer in Rezession

Wien - Wifo und IHS haben ihre Konjunkturprognose für Österreich gegenüber der Juni-Schätzung deutlich nach unten korrigiert und rechnen nun für heuer mit einer "milden Rezession". Für 2023 wird ein Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,8 bzw. 0,4 Prozent erwartet, bei der Sommerprognose war noch ein Wirtschaftswachstum von 0,3 bzw. 0,5 Prozent prognostiziert worden. Außerdem hoben Wifo und IHS die Inflationsprognose für 2023 leicht auf 7,7 bzw. 7,8 Prozent an.

Pflegerin soll 82-Jährigen im Innviertel getötet haben

Geretsberg - Eine 24-jährige Pflegekraft aus der Slowakei soll Donnerstagabend in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen 82-Jährigen, den sie betreut hatte, mit mehreren Messerstichen getötet haben. Das bestätigte die Polizei Freitagfrüh. Die Frau wurde festgenommen, dann aber in ein Spital eingeliefert. Die Pflegerin soll den Mann in dessen Wohnhaus mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Dann alarmierte sie die Stieftochter des 82-Jährigen.

Bankomat im Bezirk Gänserndorf gesprengt

Markgrafneusiedl - Die Bewohnerinnen und Bewohner von Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) sind in der Nacht auf Freitag durch die Sprengung eines Bankomaten geweckt worden. Durch die Wucht der Detonation gingen laut Medienberichten sogar Fenster zu Bruch. Die Verdächtigen dürften aber nicht weit gekommen sein. Noch am Vormittag wurden Festnahmen gemeldet.

Zumindest 40 Tote nach Sturzflut aus Gletschersee in Indien

Neu-Delhi - Bei Sturzfluten im indischen Himalaya, die durch einen über die Ufer getretenen Gletschersee ausgelöst wurden, sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilten Regierungsbeamte am Freitag mit. Rettungskräfte suchten demnach weiter nach Dutzenden Vermissten. Plötzliche Überschwemmungen durch Gletscherseen haben im Zuge des globalen Klimawandels zugenommen.

Metaller-KV - Arbeitnehmer warten auf Angebot der Industrie

Wien - Am kommenden Montag gehen die Sozialpartner der Metalltechnischen Industrie in die zweite Kollektivvertragsrunde. Am Tisch liegt die Forderung der Gewerkschaften PRO-GE und GPA nach 11,6 Prozent mehr Lohn und Verbesserungen bei Urlaub und Lehrlingen, das Gegenangebot der Arbeitgeber steht noch aus. Hier dürften die Arbeitnehmer am Montag auf eine Zahl pochen. Kommt es zu Wochenbeginn, wie erwartet, zu keiner Einigung, werden wohl die Gewerkschaften den Druck erhöhen.

Wien hat nun mehr als zwei Millionen Einwohner

Wien - Wien hat nun mehr als zwei Millionen Einwohner. Laut vorläufigen Daten des Bevölkerungsmonitorings der Landesstatistik-Abteilung MA 23 dürfte die Bundeshauptstadt Ende September 2023 die symbolische Marke überschritten haben. Das teilte das Büro des zuständigen Stadtrats Peter Hanke (SPÖ) der APA mit. Tatsächlich handelt es sich um ein Comeback: Denn schon Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Wien so viele Einwohnerinnen und Einwohner.

Ukraine meldet russischen Beschuss - Kind in Charkiw getötet

Charkiw (Charkow) - Russland hat die Ukraine nach Militärangaben aus Kiew erneut massiv mit Drohnenangriffen und Artilleriefeuer unter Beschuss genommen. In der ostukrainischen Stadt Charkiw starb bei russischem Beschuss eines Wohnhauses ein zehn Jahre alter Bub, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Der verheerende russische Raketenangriff auf das Dorf Hrosa in Charkiw mit mehr als 50 Toten vom Vortag hat international Entsetzen ausgelöst.

