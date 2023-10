Kämpfe gehen nach Großangriff der Hamas auf Israel weiter

Jerusalem/New York - Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel attackiert Israels Armee eigenen Angaben zufolge weiterhin Stellungen der Gruppe im Gazastreifen. Kampfflugzeuge hätten Ziele der in der Küstenenklave herrschenden Hamas beschossen, teilte das Militär am Sonntagabend mit. Auch eine Kommandozentrale sei getroffen worden. Zahlreiche Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats verurteilten bei einer Dringlichkeitssitzung am Sonntag in New York den massiven Angriff der Hamas.

CSU und CDU in Bayern und Hessen weit vorne

Wiesbaden/München (Bayern) - Großer Vorsprung der Unionsparteien, historische Schlappen für die SPD und eine triumphierende AfD: Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind CSU und CDU stärkste Kraft geworden. Die SPD verbucht am Sonntag bei beiden Abstimmungen historisch schlechte Ergebnisse. Deutlich stärker als vor fünf Jahren ist dagegen die rechte AfD. Die Grünen verlieren, und die FDP stürzt dramatisch ab.

Nehammer am Dienstag bei Erdogan in Ankara

Ankara - Bundeskanzler Karl Nehammer reist Montagabend gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner und Wirtschaftsminister Martin Kocher (alle ÖVP) in die türkische Hauptstadt Ankara. Begleitet werden die Regierungsmitglieder von einer hochrangigen Delegation von österreichischen Unternehmen (Post, RHI-Magnesita, Andritz, Pessl Instruments, Zeman, Global Hydro, Doppelmayer). Zudem sind WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf und IV-Präsident Georg Knill mit dabei.

Metaller-KV - Arbeitnehmer erwarten Angebot der Industrie

Wien - Montag Mittag gehen die Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) der Metalltechnischen Industrie in die zweite Runde, die Gewerkschaften erwarten ein Angebot der Arbeitgeber. Am Tisch liegt die Forderung der Arbeitnehmervertreter von plus 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie Verbesserungen bei Freizeit und Lehrlingen. Überschattet wird die KV-Runde von der Rezessionswarnung der Wirtschaftsinstitute Wifo und IHS.

Wirtschaftsnobelpreis wird am Montag vergeben

Stockholm - Zum Abschluss der Nobelpreisbekanntgaben werden am Montag die diesjährigen Preisträger in der Kategorie Wirtschaft gekürt. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften will frühestens um 11.45 Uhr in Stockholm bekanntgeben, wem sie den Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr zuspricht. Dotiert ist die Auszeichnung diesmal mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) pro Preiskategorie.

Kritik an bürokratischen Hürden für Tageseltern

Wien - Die Zahl der Tageseltern in Österreich geht seit Jahren zurück. 2018 wurden noch 11.100 Kinder von Tagesmüttern und -vätern betreut, 2022 waren es laut Statistik Austria nur noch 8.700. Grund dafür sind laut "Hilfswerk", das selbst als Träger Tageseltern beschäftigt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Teils unzureichende Förderungen und bürokratische Hürden brächten das Modell in Gefahr, vor allem Betriebstagesmüttern und -vätern würden "große Steine in den Weg" gelegt.

Salvini besucht den Brenner

Brenner - Der besonders in den vergangenen Monaten schwelende Streit zwischen Italien bzw. Tirol und Österreich wegen der Anti-Transitmaßnahmen des Bundeslandes erfährt am Montag ein neues Kapitel. Der auf Wahlkampftour in Südtirol und dem Trentino befindliche italienische Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) macht am frühen Nachmittag einen kurzen Abstecher auf den Brenner und wird dort wohl einmal mehr gegen die Maßnahmen mobil machen.

