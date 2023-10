Kämpfe gehen nach Großangriff der Hamas auf Israel weiter

Jerusalem/New York - Auch zwei Tage nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gehen die Kämpfe weiter. Die israelische Luftwaffe bombardiere sieben bis acht Stellen außerhalb des Gazastreifens. "Es dauert länger als erwartet, die Dinge wieder in eine defensive Sicherheitslage zu bringen", räumte Oberstleutnant Richard Hecht am Montag ein. Der Weltsicherheitsrat konnte sich bei einer Dringlichkeitssitzung auf keine einmütige Verurteilung der Hamas verständigen.

Österreich stoppt Entwicklungsgelder an Palästinenser

Wien - Angesichts der Gewalteskalation in Israel stoppt Österreich die Entwicklungszusammenarbeit mit den Palästinensern. "Wir werden alle Zahlungen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit vorerst auf Eis legen", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag im Ö1-Morgenjournal. Es handle sich um ca. 19 Millionen Euro. Er betonte außerdem, den iranischen Botschafter ins Außenministerium zu zitieren. Ungefähr hundert Österreicher wollen Israel verlassen.

Hoffnung auf Überlebende nach Beben in Afghanistan schwindet

Kabul - Nach der verheerenden Erdbebenserie in Afghanistan schwindet die Hoffnung auf Rettung von Überlebenden. Helfer und Ärzte, die in die Katastrophengebiete im Westen des Landes geeilt waren, berichteten von einem großen Ausmaß der Zerstörung. In zahlreichen Dörfern nordwestlich der Provinzhauptstadt Herat seien Häuser durch das Beben dem Erdboden gleichgemacht worden, sagten Augenzeugen am Sonntag.

Metaller-KV - Arbeitnehmer erwarten Angebot der Industrie

Wien - Montag Mittag gehen die Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) der Metalltechnischen Industrie in die zweite Runde, die Gewerkschaften erwarten ein Angebot der Arbeitgeber. Am Tisch liegt die Forderung der Arbeitnehmervertreter von plus 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie Verbesserungen bei Freizeit und Lehrlingen. Überschattet wird die KV-Runde von der Rezessionswarnung der Wirtschaftsinstitute Wifo und IHS.

Wirtschaftsnobelpreis wird am Montag vergeben

Stockholm - Zum Abschluss der Nobelpreisbekanntgaben werden am Montag die diesjährigen Preisträger in der Kategorie Wirtschaft gekürt. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften will frühestens um 11.45 Uhr in Stockholm bekanntgeben, wem sie den Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr zuspricht. Dotiert ist die Auszeichnung diesmal mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) pro Preiskategorie.

Nehammer am Dienstag bei Erdogan in Ankara

Ankara - Bundeskanzler Karl Nehammer reist Montagabend gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner und Wirtschaftsminister Martin Kocher (alle ÖVP) in die türkische Hauptstadt Ankara. Begleitet werden die Regierungsmitglieder von einer hochrangigen Delegation von österreichischen Unternehmen (Post, RHI-Magnesita, Andritz, Pessl Instruments, Zeman, Global Hydro, Doppelmayer). Zudem sind WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf und IV-Präsident Georg Knill mit dabei.

Regen und Sturm durch Tropensturm "Koinu" in Hongkong

Hongkong - Nur einen Monat nach Schäden durch den Taifun "Saola" hat Sturm "Koinu" Hongkong erreicht und heftige Regenfälle mit sich gebracht. Wie der Wetterdienst am Montag mitteilte, fielen in einigen Teilen der Stadt bis zu 300 Milliliter Regen. Für etwa sechs Stunden gab die Behörde ihre höchste Regenwarnung heraus, bevor diese um 10.30 Uhr (Ortszeit, 04.30 Uhr MESZ) wieder herabgestuft wurde.

Kritik an bürokratischen Hürden für Tageseltern

Wien - Die Zahl der Tageseltern in Österreich geht seit Jahren zurück. 2018 wurden noch 11.100 Kinder von Tagesmüttern und -vätern betreut, 2022 waren es laut Statistik Austria nur noch 8.700. Grund dafür sind laut "Hilfswerk", das selbst als Träger Tageseltern beschäftigt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Teils unzureichende Förderungen und bürokratische Hürden brächten das Modell in Gefahr, vor allem Betriebstagesmüttern und -vätern würden "große Steine in den Weg" gelegt.

