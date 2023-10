Israels Armee attackiert weitere Stellungen im Gazastreifen

Jerusalem/Berlin - Israels Armee greift bei ihren Gegenschlägen nach den Terrorattacken der Hamas in Israel weiterhin Ziele militanter Palästinenser im Gazastreifen an. Die Stellungen seien aus der Luft und von Schiffen aus attackiert worden, teilte die Armee am späten Montagabend mit. Das Militär habe unter anderem Waffenlager, Tunnel und eine Hamas-Kommandozentrale in einer Moschee bombardiert.

EU-Außenminister beraten bei Krisentreffen über Nahost

Brüssel/Maskat - Die Außenminister der EU beraten wegen der Nahost-Gewalteskalation am Dienstag bei einem Krisentreffen. Das Treffen soll zum Teil als Videokonferenz ab 16.00 Uhr stattfinden. Denn mehrere EU-Minister, darunter auch der österreichische Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), sind am Dienstag in Maskat, um in Omans Hauptstadt am Ministertreffen der EU mit dem Golfkooperationsrat teilzunehmen. Die Europäische Union setzte am Montag alle Zahlungen an die Palästinenser aus.

Möglicherweise auch drei Österreicher von Hamas entführt

Wien - Beim Großangriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Es handle sich um österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger, die sich unabhängig voneinander im Süden Israels aufgehalten hatten, teilte das Wiener Außenministerium Dienstagfrüh mit. Allerdings sei die Lage vor Ort sehr unübersichtlich, eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht, hieß es.

Nehammer warnt nach Hamas-Terror vor "Flächenbrand"

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer hat angesichts der Angriffe der Hamas auf Israel vor einem "großen Flächenbrand" gewarnt. "In so einer Situation ist es erforderlich, dass die einflussreichen Politiker der Region tatsächlich auch Einfluss auf die Hamas nehmen", sagte Nehammer am Montag in Wien. Da brauche es das Zusammenwirken vieler Kräfte, so der Kanzler. Am Nachmittag gab es auch eine an Israel gerichtete gemeinsame Solidaritätserklärung von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS.

Hisbollah feuert auf Israel

Gaza/Tel Aviv - Die Hisbollah im Libanon hat als Vergeltung für den Tod mehrerer Anhänger Raketen auf Israel abgefeuert. Israels Armee reagierte mit Artilleriefeuer, wie das Militär am Montagabend mitteilte. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Die israelische Armee hatte am Nachmittag Ziele im Libanon angegriffen. Dabei wurden mehrere Hisbollah-Kämpfer getötet worden. Zuvor hatten israelische Soldaten mehrere Bewaffnete erschossen, die vom Libanon aus nach Israel eingedrungen waren.

Auto fuhr in chinesisches Konsulat in San Francisco

San Francisco - Ein Auto ist in der US-Metropole San Francisco in die Vorhalle des chinesischen Konsulats gekracht und hat schweren Schaden angerichtet. Als Polizeibeamte am Unfallort eintrafen, sprachen sie die Person im Wagen an und schossen daraufhin, wie die Polizei in San Francisco am Montag (Ortszeit) mitteilte. Rettungskräfte brachten die tatverdächtige Person demnach anschließend in ein Spital, wo sie starb. Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Behörden nicht.

Wahl neuer Mitglieder des UNO-Menschenrechtsrates

New York/Genf - Die UNO-Vollversammlung will am Dienstag (ab 16.00 Uhr MESZ) die neuen Mitglieder des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen wählen. Nach seinem Ausschluss wegen des Ukraine-Krieges will auch Russland erneut in das Gremium gewählt werden. Die Wahl wird daher als Test für den Grad der Isolation Moskaus gesehen. Neben einer Reihe weiterer Staaten tritt Moskau im größten UN-Gremium für die Region Osteuropa an. Für zwei Plätze stehen dort auch Bulgarien und Albanien zur Wahl.

Nehammer trifft Erdogan in Ankara

Ankara - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hält sich am Dienstag zu einem Arbeitsbesuch in der türkischen Hauptstadt Ankara auf. Begleitet wird Nehammer von Innenminister Gerhard Karner und Wirtschaftsminister Martin Kocher (beide ÖVP) und einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation. Am Nachmittag trifft Nehammer den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Präsidentenpalast. Im Zentrum der Gespräche stehen die Themen Migration, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg.

