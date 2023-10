Israel hat Grenzzaun zu Gazastreifen wieder unter Kontrolle

Jerusalem/Berlin - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben den Grenzzaun zum Gazastreifen wieder unter seine Kontrolle gebracht. In die Abschnitte, in denen Hamas-Kämpfer durchgebrochen seien, würden Minen gelegt, teilte Daniel Hagari, der Sprecher des Militärs, Dienstag früh im Armee-Radio mit. Seit Montag gebe es keine neue Infiltration aus dem Gazastreifen.

Möglicherweise auch drei Österreicher von Hamas entführt

Wien - Beim Großangriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Es handle sich um österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger, die sich unabhängig voneinander im Süden Israels aufgehalten hatten, teilte das Wiener Außenministerium Dienstagfrüh mit. Allerdings sei die Lage vor Ort sehr unübersichtlich, eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht, hieß es.

IEA: Globale Gas-Nachfrage wächst langsamer

Wien/Paris - Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert für die kommenden Jahre ein verlangsamtes Wachstum der globalen Nachfrage nach Gas. Dies geht aus dem mittelfristigen Gasmarktbericht 2023 der IEA hervor. Nach einem Jahrzehnt des beispiellosen Wachstums wird erwartet, dass der Gasverbrauch in reifen Märkten zurückgeht.

US-Drehbuchautoren beenden Arbeitskampf

Los Angeles - Die Hollywood-Autoren haben einen endgültigen Schlussstrich unter ihren fast fünf Monate langen Arbeitskampf gezogen. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 99 Prozent nahmen die Drehbuchschreiber einen neuen Tarifvertrag mit den großen Filmstudios an. Nach Mitteilung der Autorengewerkschaft Writers Guild of America (WGA) am Montag, stimmten 8435 Mitglieder in dem Ratifizierungsprozess für den neuen Vertrag, 90 waren dagegen.

Auto fuhr in chinesisches Konsulat in San Francisco

San Francisco - Ein Auto ist in der US-Metropole San Francisco in die Vorhalle des chinesischen Konsulats gekracht und hat schweren Schaden angerichtet. Als Polizeibeamte am Unfallort eintrafen, sprachen sie die Person im Wagen an und schossen daraufhin, wie die Polizei in San Francisco am Montag (Ortszeit) mitteilte. Rettungskräfte brachten die tatverdächtige Person demnach anschließend in ein Spital, wo sie starb. Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Behörden nicht.

29 Tote nach Angriff auf Flüchtlingslager in Myanmar

Naypyidaw - Bei einem Militärangriff auf ein Lager für Vertriebene im Norden Myanmars sind 29 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. "Wir fanden 29 Leichen, darunter Kinder und ältere Menschen (...) 56 Menschen wurden verwundet", teilte der Sprecher der das Gebiet kontrollierenden Rebellenorganisation Kachin Independence Army (KIA), Oberst Naw Bu, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit. Der Angriff ereignete sich demnach bereits am späten Montagabend.

Coronavirus "killte" offenbar Influenza B-Stamm

Wien/Genf/Washington - Covid-19 hat auch Effekte auf andere Infektionskrankheiten. So hat die Pandemie offenbar dazu geführt, dass weltweit seit Ende März 2020 keine Influenza-Erkrankungen durch Erreger vom Typ B/Yamagata mehr beobachtet wurden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die US-Arzneimittelbehörde FDA empfehlen daher, diese Komponente in den künftigen Influenza-Impfstoffen wegzulassen.

