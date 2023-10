Nehammer: Evakuierung von Österreichern in Vorbereitung

Ankara - Die Evakuierung von Österreichern aus Israel wird derzeit laut Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vorbereitet. Österreich unternehme nach der Attacke der islamistischen Hamas auf Israel alles, damit Staatsbürger, die das Land verlassen wollten, dies auch könnten, sagte Nehammer Dienstagfrüh bei einem Pressebriefing anlässlich seines Arbeitsbesuchs in der türkischen Hauptstadt Ankara. Der Regierungschef verurteilte den Terror "aufs Schärfste".

Pkw-Neuzulassungen im September rückläufig - Boom bei Lkw

Wien - Obwohl die Pkw-Neuzulassungen von Jänner bis September im Jahresvergleich um 12,1 Prozent auf 182.886 Neufahrzeuge deutlich zugelegt haben, gab es im September einen Dämpfer. Mit 19.840 neuen Autos wurden um 4,3 Prozent weniger zugelassen als noch vor einem Jahr. Dafür gab es bei den Lkw-Gewichtsklassen N1 und N2 (bis 3,5 bzw. bis 12 Tonnen Gesamtgewicht) ein Plus von 59 Prozent, was aber auch an steuerlichen Veränderungen im September des Vorjahres liegt.

29 Tote nach Angriff auf Flüchtlingslager in Myanmar

Naypyidaw - Bei einem schweren Angriff der regierenden Militärjunta auf ein Vertriebenencamp in Myanmar sind Berichten zufolge mindestens 29 Menschen getötet und 56 weitere verletzt worden. Die Attacke habe sich am späten Montagabend in einem Lager nahe des Ortes Laiza im Norden des Landes ereignet, berichteten lokale Medien und Anrainer der Region übereinstimmend. Unter den Opfern seien mindestens 13 Kinder, sagte Lu Kira, die den Menschen in dem Camp hilft.

Möglicherweise auch drei Österreicher von Hamas entführt

Wien - Beim Großangriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Es handle sich um österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger, die sich unabhängig voneinander im Süden Israels aufgehalten hatten, teilte das Wiener Außenministerium Dienstagfrüh mit. Allerdings sei die Lage vor Ort sehr unübersichtlich, eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht, hieß es.

Nächtliche russische Drohnenangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Dienstag sein Nachbarland mit 36 Drohnen angegriffen. 27 der Drohnen des iranischen Typs Schahed seien abgefangen und zerstört worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ziel des Angriffs seien die Oblaste Odessa, Mykolajiw und Cherson gewesen.

Nächste Runde im Machtkampf in Wiener Ärztekammer

Wien - Der seit Monaten schwelende Machtkampf in der Wiener Ärztekammer geht Dienstagabend in die nächste Runde: Bei einer außerordentlichen Vollversammlung ab 19.30 Uhr soll ein Misstrauensantrag gegen Präsident Johannes Steinhart abgestimmt werden, dazu gibt es einen Neuwahlantrag. Um den Präsidenten, der auch der Bundeskammer vorsteht, aus dem Amt zu bringen, wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig - die aber wohl nicht in Sicht ist.

Grauammer ist Österreichs Vogel des Jahres 2024

Wien - Die Grauammer ist Österreichs Vogel des Jahres 2024. Allerdings ist es um den Agrarlandvogel nicht gut bestellt: Wie BirdLife Österreich am Dienstag in einer Aussendung schrieb, sind neun von zehn der Tiere in den vergangnen 25 Jahren verschwunden. "Intensive Landwirtschaft, fehlende Brachen und Feldraine sowie der massive Einsatz von Pestiziden verursachen diese Negativentwicklung", hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red