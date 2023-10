Israel hat Grenzzaun zu Gazastreifen wieder unter Kontrolle

Jerusalem/Berlin - Das israelische Militär hat nach dem Überfall der islamistischen Hamas mit rund 900 Toten nach eigenen Angaben den Grenzzaun zum Gazastreifen wieder unter seine Kontrolle gebracht. In die Abschnitte, in denen Hamas-Kämpfer durchgebrochen seien, würden Minen gelegt, teilte Daniel Hagari, der Sprecher des Militärs, Dienstag früh im Armee-Radio mit. Die Hamas könne sich im Gazastreifen nirgendwo mehr verstecken, sagte der Militärsprecher. "Wir werden sie überall erwischen."

Iran weist Verstrickung in Hamas-Angriff zurück

Teheran - Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat eine Verstrickung in den Hamas-Terrorangriff auf Israel zurückgewiesen. "Unterstützer des zionistischen Regimes" hätten unsinnige Worte verbreitet, sagte Khamenei am Dienstag während einer Rede in Teheran. Sie hätten die Verantwortlichkeit für die Angriffe dem Iran zugeschrieben. "Sie machen einen Fehler", sagte er.

Drei Österreicher in Israel vermisst, Evakuierungen geplant

Wien - Beim Großangriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Es handle sich um österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger, die sich unabhängig voneinander im Süden Israels aufgehalten hatten, teilte das Wiener Außenministerium Dienstagfrüh mit. Eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte indes die Evakuierung von Österreichern aus Israel an.

Zusammensetzung der ORF-Gremien teils verfassungswidrig

Wien/Eisenstadt - Die Regelung zur Zusammensetzung des ORF-Stiftungs- und Publikumsrates ist laut Verfassungsgerichtshof (VfGH) teils verfassungswidrig. In einem am Dienstag veröffentlichten Erkenntnis ortet das Höchstgericht "Verstöße gegen das Unabhängigkeits- und Pluralismusgebot" nach dem Bundesverfassungsgesetz Rundfunk. Als problematisch bewertet man vor allem den übermäßigen Einfluss der Regierung bei der Besetzung der ORF-Gremien. Das ORF-Gesetz muss bis März 2025 repariert werden.

Ab 5. Dezember ersetzt ID-Austria die Handy-Signatur

Wien - Österreicherinnen und Österreicher müssen ihre digitale Identität ab 5. Dezember endgültig wechseln. Mit diesem Datum ersetzt die ID-Austria die bisher ebenso in Verwendung gewesene Handy-Signatur endgültig. Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) begründete den Wechsel mit den technischen Sicherheitsstandards. Außerdem entspreche die ID-Austria auch den europäischen Standards, um auch im EU-Ausland akzeptiert zu werden.

Nehammer lobt österreichisch-türkische Beziehungen in Ankara

Ankara - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bei einer Reise nach Ankara am Dienstagvormittag die langen österreichisch-türkischen Beziehungen gelobt. Heuer würden hundert Jahre türkische Republik und nächstes Jahr hundert Jahre diplomatische Beziehungen zu Ankara gefeiert, sagte er bei einem Wirtschaftsforum. Bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Nachmittag werde der Großangriff der Hamas auf Israel wichtigstes Thema sein.

29 Tote nach Angriff auf Flüchtlingslager in Myanmar

Naypyidaw - Bei einem schweren Angriff der regierenden Militärjunta auf ein Vertriebenencamp in Myanmar sind Berichten zufolge mindestens 29 Menschen getötet und 56 weitere verletzt worden. Die Attacke habe sich am späten Montagabend in einem Lager nahe des Ortes Laiza im Norden des Landes ereignet, berichteten lokale Medien und Anrainer der Region übereinstimmend. Unter den Opfern seien mindestens 13 Kinder, sagte Lu Kira, die den Menschen in dem Camp hilft.

Pkw-Neuzulassungen im September rückläufig - Boom bei Lkw

Wien - Obwohl die Pkw-Neuzulassungen von Jänner bis September im Jahresvergleich um 12,1 Prozent auf 182.886 Neufahrzeuge deutlich zugelegt haben, gab es im September einen Dämpfer. Mit 19.840 neuen Autos wurden um 4,3 Prozent weniger zugelassen als noch vor einem Jahr. Dafür gab es bei den Lkw-Gewichtsklassen N1 und N2 (bis 3,5 bzw. bis 12 Tonnen Gesamtgewicht) ein Plus von 59 Prozent, was aber auch an steuerlichen Veränderungen im September des Vorjahres liegt.

