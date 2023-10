Israel evakuiert Grenzorte zum Gazastreifen fast komplett

Jerusalem/Berlin - Vor einer möglichen Bodenoffensive im Gazastreifen hat Israel die Grenzorte beim Palästinensergebiet fast vollständig evakuiert. Man habe fast alle Einwohner der Grenzorte in sicherere Gebiete gebracht, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag. "Es gibt einige wenige Menschen, die bleiben wollten, oder die in den Orten gebraucht werden." Der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen nach Ägypten ist nach israelischen Angriffen geschlossen worden.

Drei Österreicher in Israel vermisst, Evakuierungen geplant

Wien - Beim Großangriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Es handle sich um österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger, die sich unabhängig voneinander im Süden Israels aufgehalten hatten, teilte das Wiener Außenministerium Dienstagfrüh mit. Eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte indes die Evakuierung von Österreichern aus Israel an.

EU-Kommission drängt auf Migrationsabkommen mit Ägypten

Wien - Die EU-Kommission drängt angesichts der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt auf einen raschen Migrationsdeal mit Ägypten. "Nach den Ereignissen des vergangenen Wochenendes ist es noch dringender, sich mit Ägypten zu beschäftigen", sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, am Dienstag bei der Vienna Migration Conference (VMC) in Wien. Schinas spielte damit auf die Möglichkeit von Flüchtlingsbewegungen aus dem Gazastreifen an.

Iran weist Verstrickung in Hamas-Angriff zurück

Teheran - Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat eine Verstrickung in den Hamas-Terrorangriff auf Israel zurückgewiesen. "Unterstützer des zionistischen Regimes" hätten unsinnige Worte verbreitet, sagte Khamenei am Dienstag während einer Rede in Teheran. Sie hätten die Verantwortlichkeit für die Angriffe dem Iran zugeschrieben. "Sie machen einen Fehler", sagte er.

EU-Außenminister beraten bei Krisentreffen über Nahost

Brüssel/Maskat - Spanien und Frankreich halten trotz des Hamas-Angriffes auf Israel an der Hilfe für die palästinensische Bevölkerung fest. Die Position seines Landes sei klar, sagte Spaniens amtierender Außenminister Jose Manuel Albares vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag. Die Hilfe für die Palästinenser-Gebiete müsse weitergehen, eine Aussetzung wäre kontraproduktiv. Auch Frankreich lehnt einen Stopp jeglicher Unterstützung der Palästinenser ab.

Öffentliche Pensionskosten heben ab

Wien - Das Pensionssystem wird empfindlich teurer. Muss die öffentliche Hand heuer 10,2 Milliarden zuschießen, werden es kommendes Jahr schon 14,1 Milliarden sein - und es wird weiter in diese Richtung gehen, warnte PVA-Generaldirektor Winfrid Pinggera bei einem Pressegespräch am Dienstag und plädierte einmal mehr dafür, sich in Richtung des gesetzlichen Pensionsalters zu bewegen. Verantwortlich für den Trend sind auch jüngst beschlossene Verbesserungen für Versicherte.

Nehammer lobt österreichisch-türkische Beziehungen in Ankara

Ankara - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bei einer Reise nach Ankara am Dienstagvormittag die langen österreichisch-türkischen Beziehungen gelobt. Heuer würden hundert Jahre türkische Republik und nächstes Jahr hundert Jahre diplomatische Beziehungen zu Ankara gefeiert, sagte er bei einem Wirtschaftsforum. Bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Nachmittag werde der Großangriff der Hamas auf Israel wichtigstes Thema sein.

Zusammensetzung der ORF-Gremien teils verfassungswidrig

Wien/Eisenstadt - Die Regelung zur Zusammensetzung des ORF-Stiftungs- und Publikumsrates ist laut Verfassungsgerichtshof (VfGH) teils verfassungswidrig. In einem am Dienstag veröffentlichten Erkenntnis ortet das Höchstgericht "Verstöße gegen das Unabhängigkeits- und Pluralismusgebot" nach dem Bundesverfassungsgesetz Rundfunk. Als problematisch bewertet man vor allem den übermäßigen Einfluss der Regierung bei der Besetzung der ORF-Gremien. Das ORF-Gesetz muss bis März 2025 repariert werden.

