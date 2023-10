Israel evakuiert Grenzorte zum Gazastreifen fast komplett

Jerusalem/Berlin - Vor einer möglichen Bodenoffensive im Gazastreifen hat Israel die Grenzorte beim Palästinensergebiet fast vollständig evakuiert. Man habe fast alle Einwohner der Grenzorte in sicherere Gebiete gebracht, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag. "Es gibt einige wenige Menschen, die bleiben wollten, oder die in den Orten gebraucht werden." Der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen nach Ägypten ist nach israelischen Angriffen geschlossen worden.

Drei Österreicher in Israel vermisst, Evakuierungen geplant

Wien - Beim Großangriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Es handle sich um österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger, die sich unabhängig voneinander im Süden Israels aufgehalten hatten, teilte das Wiener Außenministerium Dienstagfrüh mit. Eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte indes die Evakuierung von Österreichern aus Israel an.

Iran weist Verstrickung in Hamas-Angriff zurück

Teheran/Hamburg - Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat eine Verstrickung in den Hamas-Terrorangriff auf Israel zurückgewiesen. "Unterstützer des zionistischen Regimes" hätten unsinnige Worte verbreitet, sagte Khamenei am Dienstag während einer Rede in Teheran. Sie hätten die Verantwortlichkeit für die Angriffe dem Iran zugeschrieben. "Sie machen einen Fehler", sagte er.

EU-Außenminister beraten bei Krisentreffen über Nahost

Brüssel/Maskat - Spanien und Frankreich halten trotz des Hamas-Angriffes auf Israel an der Hilfe für die palästinensische Bevölkerung fest. Die Position seines Landes sei klar, sagte Spaniens amtierender Außenminister Jose Manuel Albares vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag. Die Hilfe für die Palästinenser-Gebiete müsse weitergehen, eine Aussetzung wäre kontraproduktiv. Auch Frankreich lehnt einen Stopp jeglicher Unterstützung der Palästinenser ab.

Wien verzichtet ab 2024 auf GIS-Abgabe

Wien/Salzburg - Wien verzichtet ab 2024 auf die Einhebung einer GIS-Landesabgabe im Zuge der Umstellung auf die ORF-Haushaltsabgabe des Bundes. Das teilten Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Dienstag mit. Wiener Haushalte würden sich damit 5,80 Euro pro Monat ersparen, wurde betont. Der Einigung ging eine Debatte zwischen der SPÖ und den NEOS voran. Letztere hatten vehement für eine Abschaffung votiert.

Nehammer trifft Erdogan in Ankara

Ankara - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) trifft Dienstagnachmittag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Hauptstadt Ankara. Bei dem Meeting mit Erdogan im Präsidentenpalast werde der Großangriff der Hamas auf Israel wichtigstes Thema sein, erklärte der Kanzler am Vormittag vor Journalisten. Bei einem Wirtschaftsforum lobte Nehammer die langen Beziehungen der beiden Länder. Die Türkei sei "ein wichtiges und militärisch starkes Land in der Region", sagte der Kanzler.

Ab 5. Dezember ersetzt ID-Austria die Handy-Signatur

Wien - Österreicherinnen und Österreicher müssen ihre digitale Identität ab 5. Dezember endgültig wechseln. Mit diesem Datum ersetzt die ID-Austria die bisher ebenso in Verwendung gewesene Handy-Signatur endgültig. Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) begründete den Wechsel mit den technischen Sicherheitsstandards. Außerdem entspreche die ID-Austria auch den europäischen Standards, um auch im EU-Ausland akzeptiert zu werden.

Öffentliche Pensionskosten heben ab

Wien - Das Pensionssystem wird empfindlich teurer. Muss die öffentliche Hand heuer 10,2 Milliarden zuschießen, werden es kommendes Jahr schon 14,1 Milliarden sein - und es wird weiter in diese Richtung gehen, warnte PVA-Generaldirektor Winfrid Pinggera bei einem Pressegespräch am Dienstag und plädierte einmal mehr dafür, sich in Richtung des gesetzlichen Pensionsalters zu bewegen. Verantwortlich für den Trend sind auch jüngst beschlossene Verbesserungen für Versicherte.

