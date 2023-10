Erneut Raketenalarm in Tel Aviv nach Hamas-Angriff

Jerusalem/Berlin - Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel sind am Dienstag erneut Raketen auf Tel Aviv und das Zentrum des Landes abgefeuert worden. Es gab zunächst keine Berichte von Verletzten oder Treffern, wie der Rettungsdienst mitteilte. Menschen vor Ort hörten zahlreiche Explosionen des Raketenabwehrsystems Eisenkuppel (Iron Dome). Vor einer möglichen Bodenoffensive im Gazastreifen hat Israel die Grenzorte beim Palästinensergebiet fast vollständig evakuiert.

Drei Österreicher in Israel vermisst, Evakuierungen geplant

Wien - Beim Großangriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Es handle sich um österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger, die sich unabhängig voneinander im Süden Israels aufgehalten hatten, teilte das Wiener Außenministerium Dienstagfrüh mit. Eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte indes die Evakuierung von Österreichern aus Israel an.

Spindelegger: Sprunghaft mehr Palästinenser in Griechenland

Wien - Der Generaldirektor des Wiener Migrations-Thinktaks ICMPD, Michael Spindelegger, rechnet mit einer Flüchtlingswelle infolge der Gewalteskalation im Nahen Osten. "Das wird passieren. Wir müssen erwarten, dass auch aus diesem Teil der Region Migration kommen wird", sagte Spindelegger am Dienstag der APA am Rande der Vienna Migration Conference (VMC). Tatsächlich habe man auf griechischen Inseln schon vor Wochen einen sprunghaften Anstieg palästinensischer Flüchtlinge verbucht.

EU-Außenbeauftragter für humanitäre Hilfe an Palästinenser

Brüssel/Maskat - EU-Außenbeauftragter Josep Borrell appellierte am Dienstag in Maskat nach dem Treffen des EU-Golfkooperationsrats für eine Fortsetzung der humanitären und Entwicklungshilfe für die palästinensische Bevölkerung. Die seit Montag laufende Diskussion um eine mögliche Aussetzung der EU-Hilfen an Palästina geht damit weiter: Borrell erklärte, "fällige Zahlungen der EU" an die Palästinenser würden ausgezahlt werden.

Ermittlungen in Cobra-Affäre gegen Nehammer eingestellt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Ermittlungen in der Cobra-Affäre um zwei Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eingestellt. Der Verdacht des Amtsmissbrauchs habe sich nicht erhärtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Josef Mechtler, am Dienstag der APA und bestätigte damit einen Online-Bericht der Tageszeitung "Kurier". Der Kanzler war als Verdächtiger geführt worden.

Drei Schlepper in Berg festgenommen

Berg - Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zur Slowakei am Mittwoch vergangener Woche hat zu ersten Schlepperfestnahmen in Berg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) geführt. Drei Männer wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag. Ein weiterer mutmaßlicher Schlepper wurde in Hennersdorf (Bezirk Mödling) gefasst.

Nehammer trifft Erdogan in Ankara

Ankara - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) trifft Dienstagnachmittag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Hauptstadt Ankara. Bei dem Meeting mit Erdogan im Präsidentenpalast werde der Großangriff der Hamas auf Israel wichtigstes Thema sein, erklärte der Kanzler am Vormittag vor Journalisten. Bei einem Wirtschaftsforum lobte Nehammer die langen Beziehungen der beiden Länder. Die Türkei sei "ein wichtiges und militärisch starkes Land in der Region", sagte der Kanzler.

Wien verzichtet ab 2024 auf GIS-Abgabe

Wien/Salzburg - Wien verzichtet ab 2024 auf die Einhebung einer GIS-Landesabgabe im Zuge der Umstellung auf die ORF-Haushaltsabgabe des Bundes. Das teilten Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Dienstag mit. Wiener Haushalte würden sich damit 5,80 Euro pro Monat ersparen, wurde betont. Der Einigung ging eine Debatte zwischen der SPÖ und den NEOS voran. Letztere hatten vehement für eine Abschaffung votiert.

Wiener Börse tendiert im Verlauf sehr fest, ATX gewinnt 1,25 %

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag mit deutlichen Zuwächsen gezeigt. So lag der ATX gegen 14.10 Uhr um 1,25 Prozent im Plus bei 3.129,97 Einheiten. Den zuletzt vorherrschenden Marktoptimismus begründen Experten unter anderem mit dem jüngsten Rückgang der Renditen wichtiger Staatsanleihen. Unter den Einzelwerten steigerten sich die Anteile an den Lenzing-Aktien um 3,8 Prozent.

