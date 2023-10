Nehammer bei Erdogan: EU nur mit Türkei vollständig

Ankara - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Dienstagnachmittag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Hauptstadt Ankara getroffen. Erdogan betonte nach einem Meeting im Präsidentenpalast vor Journalisten, dass die EU nur mit einer Teilnahme der Türkei vollständig sei. Nehammer sagte, dass die Europäische Union nicht die "geeignete Zukunftsvariante" für Ankara sei. Dennoch habe Österreich "größtes Interesse" an einer Kooperation mit der Türkei.

Erneut Raketenalarm in Tel Aviv nach Hamas-Angriff

Jerusalem/Berlin - Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel sind am Dienstag erneut Raketen auf Tel Aviv und das Zentrum des Landes abgefeuert worden. Es gab zunächst keine Berichte von Verletzten oder Treffern, wie der Rettungsdienst mitteilte. Menschen vor Ort hörten zahlreiche Explosionen des Raketenabwehrsystems Eisenkuppel (Iron Dome). Vor einer möglichen Bodenoffensive im Gazastreifen hat Israel die Grenzorte beim Palästinensergebiet fast vollständig evakuiert.

Erneut Raketen aus dem Libanon Richtung Israel abgefeuert

Tel Aviv/Beirut - Militante haben libanesischen Sicherheitskreisen zufolge erneut Raketen aus dem Süden des Landes Richtung Israel abgefeuert. Israels Armee reagierte mit Artilleriefeuer, wie das Militär am Dienstag mitteilte. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Von wem der Beschuss ausging, war zunächst unklar. Nach Angaben der israelischen Armee wurden rund 15 Raketen aus dem Nachbarland abgefeuert, vier seien abgefangen und zehn auf offenem Gelände gelandet.

EU-Außenbeauftragter für humanitäre Hilfe an Palästinenser

Brüssel/Maskat - Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) betonte vor einem Dringlichkeitstreffen der EU-Außenminister zur Lage im Nahen Osten, dass Österreich seine Zahlungen für Entwicklungshilfe an die Palästinenser "eingefroren" habe und einer Überprüfung unterziehen werde. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell appellierte vor dem Treffen am Dienstag in Maskat für eine Fortsetzung der humanitären und Entwicklungshilfe für die palästinensische Bevölkerung.

Ermittlungen in Cobra-Affäre gegen Nehammer eingestellt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Ermittlungen in der Cobra-Affäre um zwei Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eingestellt. Der Verdacht des Amtsmissbrauchs habe sich nicht erhärtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Josef Mechtler, am Dienstag der APA und bestätigte damit einen Online-Bericht der Tageszeitung "Kurier". Der Kanzler war als Verdächtiger geführt worden.

Millionenklage gegen Lead Horizon mit Vergleich beigelegt

Wien - Eine am Wiener Handelsgericht anhängige Millionenklage gegen den Hersteller der PCR-Test-Kits des Wiener Covid-Testprogramms "Alles gurgelt", Lead Horizon, ist vom Tisch. Wie Gerichtssprecherin Barbarara Rath-Ruggenthaler der APA bestätigte, einigten sich die Streitparteien bei einem Verhandlungstermin am Dienstagnachmittag auf einen Vergleich. Über die näheren Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, hieß es.

Regierung einigte sich auf neue BWB-Leitung

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf eine neue Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) geeinigt: Natalie Harsdorf-Borsch, welche die Behörde seit Dezember 2021 interimistisch geleitet hat, soll die Generaldirektion übernehmen, wie aus einer Aussendung des Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Ursprünglich gab es eine Ausschreibung sowie eine Auswahl durch eine Begutachtungskommission, wobei auch ein externer Personalberater hinzugezogen wurde.

Lage in Erdbebengebieten in Afghanistan "sehr schlimm"

Kabul/EU-weit - Obwohl die Hoffnung immer weiter schwindet, haben Dorfbewohner und Rettungskräfte im Erdbebengebiet in Afghanistan am Dienstag weiter verzweifelt nach möglichen Überlebenden gesucht. Ein Sprecher des Notfallministeriums berichtete von "einer sehr schlimmen Lage" in der betroffenen Region im Westen des Landes. Zudem wurden weiter die mehr als 2.000 Todesopfer der Katastrophe beigesetzt, viele von ihnen in Massengräbern.

Wiener Börse geht am Dienstag klar im Plus aus dem Handel

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit deutlichen Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Nach einem schwachen Wochenbeginn, begründet mit den Unsicherheiten wegen des wieder aufgeflammten Nahostkonflikts zwischen Israel und Palästina, zeigten sich die internationalen Märkte wieder höher. Der ATX steigerte sich hierzulande um 1,91 Prozent auf 3.150,31 Einheiten. Gut gesucht waren Verbund und Lenzing die jeweils 5,8 und 5,7 Prozent gewannen.

