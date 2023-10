Massive Angriffe Israels auf Gaza nach Hamas-Attacke

Washington/Jerusalem - Israel hat in der Nacht seine Vergeltungsangriffe im gesamten Gazastreifen fortgesetzt. Die israelische Armee erklärte am Mittwoch, ihre Kampfflugzeuge hätten in der Nacht mehr als 200 Ziele in einem Viertel von Gaza-Stadt getroffen, das die Hamas am Samstag für ihre Angriffswelle genutzt hatte. Zwei hochrangige Hamas-Mitglieder, Jawad Abu Shammala und Zakaria Abu Maamar, seien zudem bei einem Luftangriff in Khan Younis ums Leben gekommen, sagte ein Hamas-Vertreter.

Bundesheer-Rückholaktion für Österreicher in Israel beginnt

Wien/Hörsching/Kopenhagen - Das Bundesheer beginnt am Mittwoch seine Aktion zur Evakuierung aus dem zum Kriegsgebiet gewordenen Israel. Vom Fliegerhorst Hörsching in Oberösterreich startet ein Hercules-Transportflugzeug nach Zypern. Von dort aus sollen Österreicher an vorerst fünf Einsatztagen aus Israel geholt werden. Das Transportflugzeug werde die Ausreisewilligen nach Zypern bringen. Dann gehe es mit Linienflügen weiter.

EU-Kommission: X verbreitet "illegale Inhalte" zu Nahost

San Francisco/Brüssel - Nach der Verbreitung von Falschinformationen zu den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel auf Elon Musks Online-Plattform X wird die EU-Kommission aktiv. EU-Kommissar Thierry Breton erinnerte Musk in einem Brief an die Verpflichtung, illegale Inhalte zu löschen. So gebe es Hinweise auf Bilder, die manipuliert seien oder eigentlich aus Videospielen stammten. Musk gab sich zunächst unwissend.

Metaller-KV: Niedriger Abschluss würde auf Konjunktur lasten

Wien - Nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) für die 120.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie starten morgen die Betriebsrätekonferenzen von GPA und PRO-GE um dem Unmut über das Angebot der Arbeitgeber Luft zu machen. Ein Abschluss deutlich unter der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate würde jedenfalls auf die Konjunktur drücken, warnte heute Wifo-Experte Benjamin Bittschi.

US-Republikaner wollen über McCarthy-Nachfolge abstimmen

Washington - Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus wollen am Mittwoch intern über die Nachfolge des abgesetzten Vorsitzenden der Kongresskammer, Kevin McCarthy, abstimmen. Um den Posten haben sich die erzkonservativen Abgeordneten Steve Scalise und Jim Jordan beworben. Scalise ist Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus und war damit bisher die Nummer 2 der Fraktion hinter McCarthy. Jordan ist ein enger Verbündeter von Ex-Präsident Donald Trump.

Erneutes Beben in Afghanistan

Herat - Der Westen Afghanistans ist Mittwochfrüh erneut von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Laut US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 6,3 und ereignete sich rund 28 Kilometer nordwestlich der Stadt Herat in einer Tiefe von zehn Kilometern. Die staatliche Nachrichtenagentur Bachtar berichtete von neuen schweren Schäden, zerstörten Häusern sowie mindestens 100 Verletzten.

Polizei entdeckte zwei Tote im südsteirischen Wagna

Wagna - Die steirische Polizei hat Dienstagabend in Wagna im südsteirischen Bezirk Leibnitz zwei männliche Leichen entdeckt. Bei den Toten handelt es sich um Vater (80) und Sohn (38), wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwochfrüh mitteilte. Das Motiv ist noch unklar. Der Sohn hatte per Notruf bei der Polizei gemeldet, dass er eben seinen Vater erstochen habe und dann aufgelegt. Die Polizei fand dann die Leiche des Sohnes vor dem Haus, er dürfte Suizid begangen haben.

Misstrauensantrag gegen Wiener Ärztekammerchef gescheitert

Wien - Der Misstrauensantrag gegen den Wiener Ärztekammer-Präsidenten Johannes Steinhart in der außerordentlichen Vollversammlung vom Dienstag ist gescheitert. Von 81 gültigen Stimmen sprachen sich 44 für eine Abwahl aus, womit die erforderliche Zweidrittelmehrheit verfehlt wurde, teilte die Ärztekammer Wien in der Nacht auf Mittwoch mit. Ein Neuwahlantrag wurde auf die nächste Vollversammlung am 12. Dezember vertagt.

