Massive Angriffe Israels auf Gaza nach Hamas-Attacke

Washington/Jerusalem - Bei neuen israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind in der Nacht zum Mittwoch in dem Palästinensergebiet nach Hamas-Angaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Hunderte weitere Menschen seien zudem verwundet worden, teilte das Medienbüro der Hamas-Regierung der Nachrichtenagentur AFP mit. Es habe in der Nacht mehrere hundert israelische Luftangriffe gegeben.

Bundesheer-Rückholaktion für Österreicher in Israel beginnt

Wien/Hörsching/Kopenhagen - Das Bundesheer beginnt am Mittwoch seine Aktion zur Evakuierung aus dem zum Kriegsgebiet gewordenen Israel. Vom Fliegerhorst Hörsching in Oberösterreich startet ein Hercules-Transportflugzeug nach Zypern. Von dort aus sollen Österreicher an vorerst fünf Einsatztagen aus Israel geholt werden. Das Transportflugzeug werde die Ausreisewilligen nach Zypern bringen. Dann gehe es mit Linienflügen weiter.

Regierung besetzt OeNB-Generalrat: Mahrer bleibt Präsident

Wien - Nach der Bestellung von Natalie Harsdorf-Borsch als neue Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat sich die türkis-grüne Bundesregierung nun auch auf Postenbesetzungen im Generalrat der Österreichischen Nationalbank (OeNB) verständigt. Präsident bleibt weiterhin WKÖ-Chef Harald Mahrer, als Vizepräsidentin wird die ÖGB-Spitzenfunktionärin Ingrid Reischl eingesetzt, wie aus einer Aussendung des Finanzministeriums hervorgeht.

Kurz-Prozess ist bis auf den letzten Sitzplatz belegt

Wien - Am kommenden Mittwoch beginnt am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den früheren Bundeskanzler und Ex-ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, dem falsche Zeugenaussage im Ibiza-U-Ausschuss vorgeworfen wird. Das Interesse am Verfahren gegen den 37-jährigen Alt-Kanzler ist enorm. Die Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal ist bereits jetzt bis auf den letzten Platz "ausreserviert".

Keine automatische Direktwahl von SPÖ-Chef

Wien - Die SPÖ steht vor einer Einigung auf ihr künftiges Statut. Eine automatische Direktwahl des Vorsitzenden wird es dabei ebenso wenig geben wie eine Abstimmung der Basis über Koalitionsabkommen. Ein entsprechender Bericht des "Standard" wurde der APA aus der Bundespartei bestätigt. Die Basis wird voraussichtlich nur dann über ihren Vorsitzenden entscheiden können, wenn sich mehr als ein Kandidat findet, der von einem Prozent der Mitglieder unterstützt wird.

Rekordwerte bei Zahl der Sommergrade im Oktober

Wien - Der Oktober ist noch keine zwei Wochen alt, doch bereits jetzt wurden neue Rekordwerte bei der Zahl der Sommertage gemessen. Nach dem wärmsten September der Messgeschichte startete auch der Oktober extrem warm. Bis 10. des Monats gab es etwa in Eisenstadt bereits vier Tage mit mindestens 25 Grad, zeigt eine Auswertung der Geosphere Austria. Der bisherige Rekord lag bei drei Sommertagen, er wurde in vier Jahren, zuletzt 2011, erreicht.

Schwere Gewalteinwirkung beschädigte Ostsee-Pipeline

Vilnius/Helsinki - Die Schäden an einer Ostsee -Erdgas-Pipeline zwischen Finnland und Estland sind nach Angaben des estnischen Verteidigungsministers durch schwere Gewalteinwirkung entstanden. "Es ist deutlich zu erkennen, dass diese Schäden durch eine ziemlich starke Kraft verursacht wurden", so Hanno Pevkur am Mittwoch. "Was es also genau ist, müssen wir noch präzisieren, aber im Moment sieht es eher danach aus, dass es sich um mechanische Einwirkungen bzw. mechanische Zerstörung handelt."

Polizei entdeckte zwei Tote im südsteirischen Wagna

Wagna - Die steirische Polizei hat Dienstagabend in Wagna im südsteirischen Bezirk Leibnitz zwei männliche Leichen entdeckt. Bei den Toten handelt es sich um Vater (80) und Sohn (38), wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwochfrüh mitteilte. Das Motiv ist noch unklar. Der Sohn hatte per Notruf bei der Polizei gemeldet, dass er eben seinen Vater erstochen habe und dann aufgelegt. Die Polizei fand dann die Leiche des Sohnes vor dem Haus, er dürfte Suizid begangen haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red