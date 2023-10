Massive Angriffe Israels auf Gaza nach Hamas-Attacke

Washington/Jerusalem - Bei neuen israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind in der Nacht zum Mittwoch in dem Palästinensergebiet nach Hamas-Angaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Hunderte weitere Menschen seien zudem verwundet worden, teilte das Medienbüro der Hamas-Regierung der Nachrichtenagentur AFP mit. Es habe in der Nacht mehrere hundert israelische Luftangriffe gegeben.

Bundesheer-Rückholaktion für Österreicher in Israel beginnt

Wien/Hörsching/Kopenhagen - Das Bundesheer beginnt am Mittwoch seine Aktion zur Evakuierung aus dem zum Kriegsgebiet gewordenen Israel. Vom Fliegerhorst Hörsching in Oberösterreich startet ein Hercules-Transportflugzeug nach Zypern. Von dort aus sollen Österreicher an vorerst fünf Einsatztagen aus Israel geholt werden. Das Transportflugzeug werde die Ausreisewilligen nach Zypern bringen. Dann gehe es mit Linienflügen weiter.

Regierung besetzt OeNB-Generalrat: Mahrer bleibt Präsident

Wien - Nach der Bestellung von Natalie Harsdorf-Borsch als neue Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat sich die türkis-grüne Bundesregierung nun auch auf Postenbesetzungen im Generalrat der Österreichischen Nationalbank (OeNB) verständigt. Präsident bleibt weiterhin WKÖ-Chef Harald Mahrer, als Vizepräsidentin wird die ÖGB-Spitzenfunktionärin Ingrid Reischl eingesetzt, wie aus einer Aussendung des Finanzministeriums hervorgeht.

Ölkonzern Exxon schluckt Pioneer für 59,5 Milliarden Dollar

New York/Houston (Texas) - Mega-Übernahme in der Ölbranche: Der US-Ölriese Exxon Mobil kauft seinen Konkurrenten Pioneer Natural Resources. Der Kaufpreis betrage 59,5 Mrd. Dollar (56,2 Mrd. Euro), teilte Exxon am Mittwoch mit. Der Milliardendeal hatte sich seit einer Woche abgezeichnet. Die Übernahme ist heuer die größte überhaupt und der größte Deal von Exxon seit 1998, als der Ölriese den Konzern Mobil für 81 Mrd. Dollar geschluckt hatte.

Schwere Gewalteinwirkung beschädigte Ostsee-Pipeline

Vilnius/Helsinki - Die Schäden an einer Ostsee-Erdgas-Pipeline zwischen Finnland und Estland sind nach Angaben des estnischen Verteidigungsministers durch schwere Gewalteinwirkung entstanden. "Es ist deutlich zu erkennen, dass diese Schäden durch eine ziemlich starke Kraft verursacht wurden", so Hanno Pevkur am Mittwoch. "Was es also genau ist, müssen wir noch präzisieren, aber im Moment sieht es eher danach aus, dass es sich um mechanische Einwirkungen bzw. mechanische Zerstörung handelt."

Polizei entdeckte zwei Tote im südsteirischen Wagna

Wagna - Die steirische Polizei hat Dienstagabend in Wagna im südsteirischen Bezirk Leibnitz zwei männliche Leichen entdeckt. Bei den Toten handelt es sich um Vater (80) und Sohn (38), wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwochfrüh mitteilte. Das Motiv ist noch unklar. Der Sohn hatte per Notruf bei der Polizei gemeldet, dass er eben seinen Vater erstochen habe und dann aufgelegt. Die Polizei fand dann die Leiche des Sohnes vor dem Haus, er dürfte Suizid begangen haben.

KZ-Gedenken in Gusen soll angemessen gestaltet werden

Langenstein/St. Georgen/Gusen - In den vergangenen zwei Jahren hat die Republik Österreich Grundstücke am Areal des ehemaligen KZ Gusen in Langenstein angekauft. Im Rahmen eines Beteiligungsprozesses unter der Federführung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen wurde ein Masterplan erarbeitet, der als Grundlage für einen oder mehrere Wettbewerbe zur Neugestaltung einer künftigen Gedenkstätte dienen soll. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach am Mittwoch nach dem Ministerrat von einem "historischen Beschluss".

Slowakische Regierung fixiert - Ficos Smer stellt Premier

Bratislava - Eineinhalb Wochen nach der Parlamentswahl ist in der Slowakei eine neue Regierungskoalition fixiert worden. Die Parteichefs der linkspopulistischen Smer (Richtung), Hlas (Stimme) und der rechtspopulistischen Slowakischen Nationalpartei (SNS) haben am Mittwoch in Bratislava eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Sie sieht vor, dass die Smer von Ex-Premier R�bert Fico den Premier stellen wird und die Partei Hlas seines Vorgängers Peter Pellegrini den Parlamentschef.

