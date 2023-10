Flüge aus Israel für Österreicher Mittwoch und Donnerstag

Wien/Hörsching - Nach der Panne der Hercules-Transportmaschine des Bundesheeres wird es nun mehrere Möglichkeiten für Österreicher geben, das Land am Luftweg zu verlassen. Am Donnerstag am späten Vormittag soll eine AUA-Sondermaschine im Auftrag des Außenamts direkt von Tel Aviv nach Wien gehen, teilte die AUA am Mittwochabend auf Anfrage der APA mit. Der eingesetzt A320 hat grundsätzliche eine Kapazität für rund 200 Passagiere.

Palästinenser: Drei Tote bei Konfrontation im Westjordanland

Washington/Jerusalem - Nach dem Hamas-Großangriff im israelischen Grenzgebiet und israelischen Bombardierungen im Gazastreifen kommt es auch verstärkt zu tödlichen Zusammenstößen im Westjordanland. Drei Palästinenser seien bei einer Konfrontation mit israelischen Siedlern und Soldaten südlich von Nablus erschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch mit. Die israelische Armee meldete, Soldaten in der Gegend hätten von Schüssen berichtet. Der Vorfall werde untersucht.

Nahost: Einer der drei vermissten Österreicher tot

Wien - Einer der drei vermissten österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger ist tot aufgefunden worden. Das teilte das Außenministerium am Mittwochnachmittag mit. Er wurde "Opfer des brutalen Großangriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel". Darüber habe die Familie des Toten das Außenamt am Mittwoch informiert.

Pro-Palästina-Demo trotz Verbots in Wien

Wien - Eine für Mittwochabend angemeldete Pro-Palästina-Demo in der Wiener Innenstadt ist wenige Stunden zuvor untersagt worden. Dieser Schritt sei zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit "zulässig und geboten", sagte Polizeipräsident Gerhard Pürstl in Wien. Trotz des Verbots versammelten sich am Abend mindestens 100 propalästinensische Demonstranten am Stephansplatz. Die Polizei drohte kurz vor 19.00 Uhr mit der Räumung des Platzes.

Österreich gedenkt in Wien der Opfer des Hamas-Terrors

Wien - "Wir stehen in diesen schweren Zeiten an Israels Seite." Das ließ Bundespräsident Alexander van der Bellen am Mittwoch im Rahmen einer von der der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) initiierte Gedenkveranstaltung für die israelischen Opfer des Hamas-Terrors am Ballhausplatz in der Wiener Innenstadt wissen. In einer von der Schauspielerin Mercedes Echerer vorgetragenen Botschaft erklärte Van der Bedllen zudem: "Kein politisches Anliegen rechtfertigt solche Verbrechen."

Stadt Graz will ab 2024 pflegende Angehörige anstellen

Graz - Wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig wird, übernehmen in vielen Familien die Angehörigen die Pflege. In der Stadt Graz sollen pflegende Angehörige künftig unter bestimmten Voraussetzungen angestellt werden und für ihre Pflegearbeit monatlich bis zu 2.000 Euro netto bekommen. Im Jänner kommenden Jahres startet das Pilotprojekt mit 15 Plätzen. Am Mittwoch wurde es in Graz vorgestellt. In das Vorhaben werden 700.000 Euro investiert.

Razzia bei Car-Sharing-Unternehmen

Berlin - Wegen des Verdachts des Millionenbetrugs mit Parkgebühren gegen einen Car-Sharing-Anbieter hat die Polizei Wohn- und Geschäftsräume in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Wien durchsucht. Gegen die beiden in Berlin ansässigen Geschäftsführer des Unternehmens wird wegen Bandenkriminalität, Betrugs und Urkundendelikten ermittelt, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mitteilten.

Reparatur von Ostsee-Pipeline dauert mehrere Monate

Vilnius/Helsinki - Die Reparatur der mutmaßlich durch äußere Einwirkung beschädigten Gaspipeline zwischen Estland und Finnland wird nach Angaben des Betreibers mindestens fünf Monate dauern. Dies teilte der finnische Staatskonzern Gasgrid am Mittwoch "auf der Grundlage vorläufiger Experteneinschätzungen" mit. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Schäden dauerten demnach an.

