Österreich gedachte in Wien der Opfer des Hamas-Terrors

Wien - Unter stark erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist am Mittwochabend am Ballhausplatz in Wien vor dem Kanzleramt der israelischen Opfer des Hamas-Terrors gedacht worden. Mehrere Politiker nahmen teil - so Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) oder Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Der erkrankte Bundespräsident Alexander Van der Bellen ließ eine Botschaft verlesen. Zu dem Gedenken hatte die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) aufgerufen.

Pro-Palästina-Demo trotz Verbots in Wien

Wien - Trotz des Verbots einer pro-palästinensischen Demonstration haben sich am Abend einige hundert Demonstranten am Wiener Stephansplatz versammelt. Die Stimmung war aufgeheizt. Die Demonstranten schrien lauthals Parolen, doch die Polizei löste die Versammlung trotz mehrmaliger Ankündigung nicht auf. Die Menge versuchte später in Richtung Schwedenplatz zu ziehen, wurde jedoch von den Beamten aufgehalten. Erst gegen 21:30 Uhr war laut Polizei allmählich ein "Abstrom" erkennbar.

Steirischer LH Drexler vermisst Effekte der Kassen-Fusion

Wien - Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) sieht in der Zwischeneinigung zum Finanzausgleich lediglich einen "vertretbaren Kompromiss". Scharfe Kritik übt er an der Krankenkassenzusammenlegung, dem Prestigeprojekt des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP): Er sei "langsam ungeduldig, was die Effekte dieser Zusammenlegung betrifft", meinte Drexler Mittwochabend bei einer Veranstaltung. FPÖ-Chef Herbert Kickl ist für ihn eine "auffällige Persönlichkeit".

Betriebsrätekonferenzen bei den Metallern

Wien - Nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) in der Metalltechnischen Industrie finden am Donnerstagvormittag Betriebsrätekonferenzen in St. Pölten und Klagenfurt statt. Die Arbeitgeber haben eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent und zuzüglich eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung in Höhe von 1.050 Euro angeboten. Die Gewerkschaft ist "verärgert" über das Angebot und fordert weiter plus 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt.

Prozess-Finale gegen NÖ Landesmilitärkommandant

St. Pölten - Am Landesgericht St. Pölten geht am Donnerstag der Prozess gegen den vom Dienst enthobenen NÖ Landesmilitärkommandanten Martin Jawurek wegen des Verdachts der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ins Finale. Angelastet wird dem Angeklagten ein vom November 2022 datierender Übergriff auf eine Mitarbeiterin. Der Brigadier bestritt den Vorwurf. Ein Urteil könnte nun fallen.

US-Republikaner einigen sich auf Kandidaten für Kongress

Washington - Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben sich auf einen Kandidaten für die Präsidentschaft der Kongresskammer geeinigt. In einer Wahl hinter verschlossenen Türen nominierten sie am Mittwoch den 58-jährigen Steve Scalise. Die Abstimmung über den neuen Vorsitz verzögert sich jedoch auf unbestimmte Zeit. Die Parlamentskammer kam am Mittwoch formal kurz zusammen und vertagte die Sitzung. Ein neuer Zeitpunkt wurde nicht genannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red