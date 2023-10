Israels Armee bombardiert weiter Hamas-Ziele im Gazastreifen

Tel Aviv - Während Israel als Reaktion auf den Terror der islamistischen Hamas unablässig Ziele im Gazastreifen bombardiert, wird die Lage für die eingeschlossene palästinensische Zivilbevölkerung immer prekärer. Die Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga forderten einen sofortigen Stopp der israelischen Angriffe und warnten vor "katastrophalen" humanitären Folgen und Sicherheitsrisiken durch eine Verschärfung des Konflikts.

Pro-Palästina-Demo trotz Verbots in Wien

Wien - Trotz des Verbots einer pro-palästinensischen Demonstration haben sich am Abend einige hundert Demonstranten am Wiener Stephansplatz versammelt. Die Stimmung war aufgeheizt. Die Demonstranten schrien lauthals Parolen, doch die Polizei löste die Versammlung trotz mehrmaliger Ankündigung nicht auf. Die Menge versuchte später in Richtung Schwedenplatz zu ziehen, wurde jedoch von den Beamten aufgehalten. Erst gegen 21:30 Uhr war laut Polizei allmählich ein "Abstrom" erkennbar.

Russischer Angriff auf Frontstadt im Donbass

Kiew (Kyjiw) - Die russische Armee versucht eine der wichtigsten Bastionen der Ukraine im Donbass einzukesseln: die Industriestadt Awdijiwka in unmittelbarer Nähe von Donezk. Zwar berichtete der ukrainische Generalstab, die Sturmangriffe seien abgewehrt worden - 13 Attacken bei Awidijiwka selbst, zehn Attacken nahe dem etwas nördlich gelegenen Dorf Stepowe. Doch die von Flugzeugen, Artillerie und Dutzenden Panzern unterstützte Offensive ist die größte der russischen Armee seit Wochen.

Steirischer LH Drexler vermisst Effekte der Kassen-Fusion

Wien - Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) sieht in der Zwischeneinigung zum Finanzausgleich lediglich einen "vertretbaren Kompromiss". Scharfe Kritik übt er an der Krankenkassenzusammenlegung, dem Prestigeprojekt des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP): Er sei "langsam ungeduldig, was die Effekte dieser Zusammenlegung betrifft", meinte Drexler Mittwochabend bei einer Veranstaltung. FPÖ-Chef Herbert Kickl ist für ihn eine "auffällige Persönlichkeit".

US-Republikaner einigen sich auf Kandidaten für Kongress

Washington - Die Republikaner haben einen Kandidaten für den wichtigen Chefposten im US-Kongress bestimmt - doch eine Mehrheit ist Steve Scalise bei einer Abstimmung keineswegs sicher. Die zersplitterte Fraktion nominierte am Mittwoch den erzkonservativen Abgeordneten, der bisher die republikanische Nummer zwei im US-Repräsentantenhaus war. In einer parteiinternen Abstimmung gewann Scalise mit 113 zu 99 Stimmen und setzte sich gegen den radikalen Abgeordneten Jim Jordan durch.

Betriebsrätekonferenzen bei den Metallern

Wien - Nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) in der Metalltechnischen Industrie finden am Donnerstagvormittag Betriebsrätekonferenzen in St. Pölten und Klagenfurt statt. Die Arbeitgeber haben eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent und zuzüglich eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung in Höhe von 1.050 Euro angeboten. Die Gewerkschaft ist "verärgert" über das Angebot und fordert weiter plus 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt.

