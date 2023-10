Hamas feuert Raketen auf Tel Aviv

Tel Aviv - Die radikalislamische Hamas hat am Donnerstag nach eigenen Angaben erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert. Die Attacken seien eine Reaktion auf israelische Luftangriffe, die sich gegen Zivilisten in zwei Flüchtlingslagern gerichtet hätten, teilte die Palästinenserorganisation mit. Israel hatte Donnerstagfrüh nach Berichten von AFP-Korrespondenten Dutzende Luftangriffe in Richtung des Flüchtlingslagers Al-Shati und im Norden des Gazastreifens ausgeführt.

EU-Wahl - Karas mit persönlicher Erklärung

Wien - Der langjährige ÖVP-Europaabgeordnete und Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas wird heute eine persönliche Erklärung abgeben. Unklar ist derzeit noch, ob er bei der EU-Wahl wieder als ÖVP-Spitzenkandidat antreten wird. Karas hat ein angespanntes Verhältnis zu seiner Partei, immer wieder scherte er aus der Parteilinie aus und kritisierte auch die Bundesregierung. Gerüchte über einen Antritt mit einer eigenen Liste hat er bisher nicht kommentiert.

US-Republikaner einigen sich auf Kandidaten für Kongress

Washington - Die Republikaner haben einen Kandidaten für den wichtigen Chefposten im US-Kongress bestimmt - doch eine Mehrheit ist Steve Scalise bei einer Abstimmung keineswegs sicher. Die zersplitterte Fraktion nominierte am Mittwoch den erzkonservativen Abgeordneten, der bisher die republikanische Nummer zwei im US-Repräsentantenhaus war. In einer parteiinternen Abstimmung gewann Scalise mit 113 zu 99 Stimmen und setzte sich gegen den radikalen Abgeordneten Jim Jordan durch.

Betriebsrätekonferenzen bei den Metallern

Wien - Nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) in der Metalltechnischen Industrie finden am Donnerstagvormittag Betriebsrätekonferenzen in St. Pölten und Klagenfurt statt. Die Arbeitgeber haben eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent und zuzüglich eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung in Höhe von 1.050 Euro angeboten. Die Gewerkschaft ist "verärgert" über das Angebot und fordert weiter plus 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt.

Steirischer LH Drexler vermisst Effekte der Kassen-Fusion

Wien - Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) sieht in der Zwischeneinigung zum Finanzausgleich lediglich einen "vertretbaren Kompromiss". Scharfe Kritik übt er an der Krankenkassenzusammenlegung, dem Prestigeprojekt des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP): Er sei "langsam ungeduldig, was die Effekte dieser Zusammenlegung betrifft", meinte Drexler Mittwochabend bei einer Veranstaltung. FPÖ-Chef Herbert Kickl ist für ihn eine "auffällige Persönlichkeit".

Ermittlungen gegen drei Personen nach Busunfall in Mestre

Venedig - Nach dem Busunfall in Mestre bei Venedig mit 21 Todesopfern und 18 Verletzten sind Ermittlungen gegen drei Personen aufgenommen worden. Nach Angaben der Zeitung "Il Gazzettino" (Donnerstagausgabe) handelt es sich dabei um den Geschäftsführer des Unternehmens, dem der Bus gehörte, und zwei Beamte der Stadtverwaltung von Venedig, die für die Straßeninstandhaltung verantwortlichen sind.

red