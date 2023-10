Hamas feuert Raketen auf Tel Aviv

Tel Aviv - Die radikalislamische Hamas hat am Donnerstag nach eigenen Angaben erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert. Die Attacken seien eine Reaktion auf israelische Luftangriffe, die sich gegen Zivilisten in zwei Flüchtlingslagern gerichtet hätten, teilte die Palästinenserorganisation mit. Israels Armee bereitet sich unterdessen auf eine mögliche Bodenoffensive im Gazastreifen vor.

Mehr als 300 Anzeigen bei verbotener Palästina-Demo in Wien

Wien - Obwohl eine für Mittwochabend angemeldete Pro-Palästina-Demonstration in der Wiener Innenstadt nur Stunden zuvor von der Polizei untersagt wurde, hatten sich mehrere hundert Demonstranten auf dem Stephansplatz versammelt, die Stimmung war aufgeheizt. Die Polizei hatte die Versammlung nicht aufgelöst, sondern die Teilnehmer eingekesselt. Es gab mehr als 300 Anzeigen, der Großteil wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, so die Bilanz der Polizei. Festnahmen gab es keine.

Gefälschtes Diabetesmittel im deutschen Großhandel entdeckt

Bonn/Wien - Nachdem im deutschen Großhandel Fälschungen des Diabetesmittels Ozempic aufgetaucht sind, hat sich eine Bundesbehörde eingeschaltet und Deutschlands Apotheken zur Überprüfung der bei ihnen befindlichen Präparate aufgefordert. 199 gefälschte Medikamenten-Packungen sollen ursprünglich von einem österreichischen Großhändler stammen. Eine APA-Anfrage dazu an das heimische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) blieb zunächst unbeantwortet.

Ukraine schießt in der Nacht 28 russische Drohnen ab

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Donnerstag 28 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt seien 33 Drohnen vom Typ "Shahed 136/131" von der russischen Region Belgorod auf den Norden der Ukraine und von der annektierten Halbinsel Krim auf die Südukraine abgefeuert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Behördenangaben zufolge wurden in der Hafenstadt Odessa Lagerhäuser und Wohnhäuser beschädigt, ein Mensch wurde verletzt.

Steirischer LH Drexler vermisst Effekte der Kassen-Fusion

Wien - Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) sieht in der Zwischeneinigung zum Finanzausgleich lediglich einen "vertretbaren Kompromiss". Scharfe Kritik übt er an der Krankenkassenzusammenlegung, dem Prestigeprojekt des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP): Er sei "langsam ungeduldig, was die Effekte dieser Zusammenlegung betrifft", meinte Drexler Mittwochabend bei einer Veranstaltung. FPÖ-Chef Herbert Kickl ist für ihn eine "auffällige Persönlichkeit".

Prozess-Finale gegen NÖ Landesmilitärkommandant

St. Pölten - Mit Einvernahmen von weiteren Zeugen ist am Landesgericht St. Pölten der Prozess wegen des Verdachts der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung gegen den vom Dienst enthobenen NÖ Landesmilitärkommandanten Martin Jawurek fortgesetzt worden. Angelastet wird dem 57-Jährigen ein vom November 2022 datierender Übergriff auf eine Mitarbeiterin. Der Brigadier bestreitet den Vorwurf. Ein Urteil könnte noch am Donnerstag fallen.

EU-Wahl - Karas mit persönlicher Erklärung

Wien - Der langjährige ÖVP-Europaabgeordnete und Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas wird heute eine persönliche Erklärung abgeben. Unklar ist derzeit noch, ob er bei der EU-Wahl wieder als ÖVP-Spitzenkandidat antreten wird. Karas hat ein angespanntes Verhältnis zu seiner Partei, immer wieder scherte er aus der Parteilinie aus und kritisierte auch die Bundesregierung. Gerüchte über einen Antritt mit einer eigenen Liste hat er bisher nicht kommentiert.

Forderungen für "Frag den Kanzler"

Wien - Am Tag vor dem Treffen von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit Entsandten von Hilfsorganisationen haben diese diverse Vorschläge geäußert. Caritas und Diakonie warben etwa für eine Wiedereinführung der Mindestsicherung in ihrer alten Form und für ein Paket gegen Kinderarmut. "Licht ins Dunkel" will die Diskriminierung Behinderter beispielsweise am Arbeitsmarkt thematisieren und auch die Situation Alleinerziehender schildern.

red