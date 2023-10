Israels Armee bereitet sich auf Bodenoffensive vor

Tel Aviv/Jerusalem - Israels Armee bereitet sich auf eine mögliche Bodenoffensive im Gazastreifen vor. "Wir bereiten uns auf ein Bodenmanöver vor, falls dieses von der politischen Führung entschieden wird", sagte Militärsprecher Richard Hecht am Donnerstag. Eine solche Entscheidung sei noch nicht gefallen. Die radikalislamische Hamas hat am Donnerstag nach eigenen Angaben erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert.

Israel griff Flughäfen in Syrien an

Tel Aviv/Beirut - Israel hat syrischen Staatsmedien zufolge die Flughäfen der Städte Damaskus und Aleppo angegriffen. Das syrische Staatsfernsehen berichtete am Donnerstag, eine "israelische Aggression" richte sich gegen die beiden wichtigsten Flughäfen des Landes. Diese haben inzwischen ihren Betrieb eingestellt. Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas.

Karner überlegt höhere Terror-Warnstufe

Wien - Die Terror-Warnstufe in Österreich könnte nach dem Angriff der Hamas auf Israel erhöht werden. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erklärte Donnerstagnachmittag diesbezüglich, dass die Direktion Staatsschutz Nachrichtendienste eine entsprechende Prüfung vornehme.

Mehr als 300 Anzeigen bei verbotener Palästina-Demo in Wien

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat den zurückhaltenden Einsatz der Wiener Polizei bei einer eigentlich untersagten Pro-Palästina-Demonstration Mittwochabend verteidigt. In einer Pressekonferenz verwies er darauf, dass unweit am Ballhausplatz eine "eindrucksvolle Solidaritätskundgebung" für Israel stattfand und es gegolten habe, bei dieser einen sicheren und friedlichen Ablauf zu gewährleisten. Es gab mehr als 300 Anzeigen. Für Samstag ist eine weitere Demo geplant.

ÖVP-Karas kandidiert nicht mehr für EU-Wahl

Wien - Der ÖVP-Europaabgeordnete und Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas wird nicht mehr für die Volkspartei kandidieren. "Nach 25 Jahren im EU-Parlament werde ich bei den kommenden Wahlen nicht mehr kandidieren. Das ist keine einfache Entscheidung für mich", sagte er am Donnerstag vor Medienvertretern in einer kurzfristig einberufenen persönlichen Erklärung. Seine politische Zukunft ließ er offen. Mit einer eigenen Liste wird er vorerst nicht antreten.

Ukraine schießt in der Nacht 28 russische Drohnen ab

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Donnerstag 28 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt seien 33 Drohnen vom Typ "Shahed 136/131" von der russischen Region Belgorod auf den Norden der Ukraine und von der annektierten Halbinsel Krim auf die Südukraine abgefeuert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Behördenangaben zufolge wurden in der Hafenstadt Odessa Lagerhäuser und Wohnhäuser beschädigt, ein Mensch wurde verletzt.

NÖ Landesmilitärkommandant in Prozess freigesprochen

St. Pölten - Mit einem Freispruch im Zweifel hat am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten ein Prozess wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung gegen den vom Dienst enthobenen NÖ Landesmilitärkommandanten Martin Jawurek geendet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Angelastet worden war dem 57-Jährigen ein vom November 2022 datierender Übergriff auf eine Mitarbeiterin, den der Brigadier stets bestritt.

92-Jährige fiel Räuber und offenbar Missbrauch zum Opfer

Wien - Eine 92 Jahre alte Frau ist am frühen Mittwochabend in ihrem Zimmer in einem Seniorenwohnheim in Wien-Wieden überfallen und offenbar auch missbraucht worden. Nach Informationen der APA soll am Tatort ein entsprechendes Beweismittel gefunden worden sein. Die Polizei wollte das nicht bestätigen. "Weitere Ermittlungen laufen", hieß es auf Nachfrage seitens der Landespolizeidirektion. Am Tatort seien Spuren sichergestellt worden, diese würden jetzt ausgewertet.

Wiener Börse erneut im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin leicht im Plus präsentiert und damit den jüngsten Aufwärtsschub fortgesetzt. Der ATX steigerte sich um 0,18 Prozent auf 3.175 Punkte und steht bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Verlauf mit den Aktienkursen nach oben. Agrana-Papiere verbesserten sich nach Zahlenvorlage um 4,7 Prozent. Die Aktie des Flughafen Wien tendierte nach Verkehrszahlen mit plus 0,4 Prozent.

