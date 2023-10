Israels Armee bereitet sich auf Bodenoffensive vor

Tel Aviv/Jerusalem - Israels Armee bereitet sich auf eine mögliche Bodenoffensive im Gazastreifen vor. "Wir bereiten uns auf ein Bodenmanöver vor, falls dieses von der politischen Führung entschieden wird", sagte Militärsprecher Richard Hecht am Donnerstag. Eine solche Entscheidung sei noch nicht gefallen. Die radikalislamische Hamas hat am Donnerstag nach eigenen Angaben erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert.

Israel griff Flughäfen in Syrien an

Tel Aviv/Beirut - Israel hat syrischen Staatsmedien zufolge die Flughäfen der Städte Damaskus und Aleppo angegriffen. Das syrische Staatsfernsehen berichtete am Donnerstag, eine "israelische Aggression" richte sich gegen die beiden wichtigsten Flughäfen des Landes. Diese haben inzwischen ihren Betrieb eingestellt. Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas.

Erste Maschine mit aus Israel evakuierten Personen gelandet

Tel Aviv/Wien - Mit leichter Verspätung ist am Donnerstagnachmittag eine erste AUA-Maschine mit 176 aus Israel evakuierten Personen am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Die Passagiere zeigten sich erleichtert, nach dem Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel wieder sicheren Boden unter ihren Füßen zu haben. Eine in Ashkelon - eine Stadt im Südbezirk Israels - verheiratete Mutter hatte sich mit ihren beiden Kindern zu in Österreich lebenden Angehörigen ausfliegen lassen.

Karner stellt sich nach Palästinenser-Demo hinter Polizei

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat den zurückhaltenden Einsatz der Wiener Polizei bei einer eigentlich untersagten Pro-Palästina-Demonstration Mittwochabend verteidigt. In einer Pressekonferenz verwies er darauf, dass unweit am Ballhausplatz eine "eindrucksvolle Solidaritätskundgebung" für Israel stattfand und es gegolten habe, bei dieser einen sicheren und friedlichen Ablauf zu gewährleisten. Es gab mehr als 300 Anzeigen. Für Samstag ist eine weitere Demo geplant.

Metaller-KV - PRO-GE: Angebot der Industrie ist "Sauerei"

Wien - PRO-GE-Chef Reinhold Binder hat heute in St. Pölten zur Eröffnung der Betriebsrätekonferenz kräftig gegen die Arbeitgeber in der Metallindustrie ausgeteilt. Er fordert bei den laufenden KV-Verhandlungen "einen Abschluss, der sich gewaschen hat". Das Angebot der Industrie für 2,5 Prozent mehr Lohn plus einer Einmalzahlung von 1.050 Euro bezeichnete er als "eine Sauerei, eine Frechheit und eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern".

Selenskyj: "Halten unsere Stellung" in Awdijiwka

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte halten nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ihre Stellung in der Stadt Awdijiwka im Osten des Landes. "Awdijiwka. Wir halten unsere Stellung", erklärte Selenskyj am Donnerstag auf X. "Es ist der ukrainische Mut und die Einheit der Ukrainer, die entscheiden werden, wie dieser Krieg ausgeht." Die ukrainischen Soldaten hätten "mehr als zehn feindliche Angriffe in der Gegend Awdijiwka" abgewehrt, sagte ein Militärsprecher.

Österreich verlängert Kontrollen an Grenze zur Slowakei

Prag/Warschau/Wien - Die Grenzkontrollen zur Slowakei werden um weitere 20 Tage verlängert. Das kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Pressekonferenz Donnerstagnachmittag an. Der Ressortchef verwies auf entsprechende Gespräche mit seinen Amtskollegen in Tschechien und Polen.

Wiener Börse knapp behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach Verlaufsgewinnen etwas leichter geschlossen. Der ATX gab moderate 0,10 Prozent auf 3.166 Punkte ab, nachdem der heimische Leitindex zuvor zwei Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen am Berichtstag die negativen Vorzeichen. Nach Zahlenvorlage gewannen in Wien die Agrana-Aktien fünf Prozent. Die Flughafen Wien-Titel zeigten sich nach veröffentlichten Verkehrsergebnissen unverändert.

