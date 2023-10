Zwei weitere Österreicher nach Hamas-Angriff tot

Wien - Zwei weitere österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger sind nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel tot. Sie seien "Opfer des brutalen Terrors der Hamas auf Israel", teilte das Außenministerium am Donnerstagabend der APA mit. "Unser aufrichtiges Beileid und unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit den Familien und Freunden", so das Außenministerium weiter. Bei den zwei Toten handle es sich nicht um die zwei nach wie vor Vermissten.

Sorge um jüdische Einrichtungen in Deutschland und England

Berlin/London - In Deutschland und Großbritannien wird der Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Auslöser sind Aufrufe der Hamas zu Protesten am Freitag. London stellt 3,5 Mio. Euro zum Schutz der jüdischen Gemeinschaft zur Verfügung. Nach Angaben des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) haben die 16 Bundesländer den Schutz jüdischer Einrichtungen noch einmal erhöht. Die Klimaaktivisten der Letzten Generation setzen am Freitag ihre Proteste aus, um die Polizei zu entlasten.

Israels Armee bereitet sich auf Bodenoffensive vor

Tel Aviv/Jerusalem - Israels Armee bereitet sich auf eine mögliche Bodenoffensive im Gazastreifen vor. "Wir bereiten uns auf ein Bodenmanöver vor, falls dieses von der politischen Führung entschieden wird", sagte Militärsprecher Richard Hecht am Donnerstag. Eine solche Entscheidung sei noch nicht gefallen. Terroristen der islamistischen Hamas töteten über 1.200 Menschen in Israel, mindestens 3.391 weitere wurden verletzt. Rund 150 Menschen wurden zudem in den Gazastreifen verschleppt.

Zwei AUA-Flüge mit aus Israel evakuierten Personen gelandet

Tel Aviv/Wien - Mit leichter Verspätung ist am Donnerstagnachmittag eine erste AUA-Maschine mit 176 aus Israel evakuierten Personen am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Die Passagiere zeigten sich erleichtert, nach dem Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel wieder sicheren Boden unter ihren Füßen zu haben. Eine in Ashkelon - eine Stadt im Südbezirk Israels - verheiratete Mutter hatte sich mit ihren beiden Kindern zu in Österreich lebenden Angehörigen ausfliegen lassen.

Israels Parlament billigt Notstandsregierung

Jerusalem - Israels Parlament hat die Bildung einer Notstandsregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Oppositionspolitiker Benny Gantz gebilligt. Das berichteten israelische Medien am Donnerstagabend. Zuvor hatte Netanyahu der Opposition eine Zusammenarbeit in Zeiten des Krieges angeboten. Neben Gantz sollen demnach vier weitere Mitglieder der Opposition in die Regierung eintreten.

US-Außenminister Blinken zu Besuch in Israel

Brüssel/Jerusalem - Nach dem überraschenden Hamas-Terrorangriff hat US-Außenminister Antony Blinken Israel volle Unterstützung im Kampf gegen die Palästinenserorganisation zugesagt. "Wir werden immer an Ihrer Seite stehen", sagte er bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am Donnerstag in Tel Aviv. Bei dem Angriff sind mindestens 25 US-Bürger getötet worden, berichtete Blinken.

Republikaner streiten weiter um Chefposten im US-Kongress

Washington - Das Chaos im US-Parlament hält an: Der für den Vorsitz im Repräsentantenhaus nominierte Republikaner Steve Scalise hat seine Kandidatur aufgrund parteiinterner Widerstände zurückgezogen. Die Kongresskammer bleibt damit vorerst weitgehend handlungsunfähig - und das inmitten internationaler Krisen wie des blutig eskalierten Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern und des anhaltenden Kriegs in der Ukraine.

