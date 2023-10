Israels Militär: Zivilisten sollen Gaza Stadt verlassen

Gaza - Israels Militär hat alle Zivilisten aufgefordert, Gaza Stadt zu verlassen. Sie sollten in den Süden des Palästinensergebiets gehen. In Gaza Stadt werde es in den nächsten Tagen Militäroperationen geben. Die Rückkehr sei erst nach einer weiteren entsprechenden Ankündigung des Militärs gestattet. Dies sei zum Schutz der Zivilisten nötig. Das würde rund 1,1 Millionen Menschen und damit die Hälfte der Bevölkerung des Gaza Streifens betreffen, schätzen die Vereinten Nationen.

Zwei weitere Österreicher nach Hamas-Angriff tot

Wien - Zwei weitere österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger sind nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel tot. Sie seien "Opfer des brutalen Terrors der Hamas auf Israel", teilte das Außenministerium am Donnerstagabend der APA mit. "Unser aufrichtiges Beileid und unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit den Familien und Freunden", so das Außenministerium weiter. Bei den zwei Toten handle es sich nicht um die zwei nach wie vor Vermissten.

Messerattacke in NÖ: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Wilhelmsburg - Nach der Messerattacke in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) vom Donnerstagabend ermittelt das Landeskriminalamt Niederösterreich wegen versuchten Mordes gegen den 47-jährigen Beschuldigten. Das mögliche Motiv sowie die Hintergründe der Tat waren vorerst weiter unklar. Einvernahmen waren laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner für Freitag geplant. Bei dem Angriff auf offener Straße sind Männer im Alter von 29 und 39 Jahren verletzt worden.

Republikaner streiten weiter um Chefposten im US-Kongress

Washington - Das Chaos im US-Parlament hält an: Der für den Vorsitz im Repräsentantenhaus nominierte Republikaner Steve Scalise hat seine Kandidatur aufgrund parteiinterner Widerstände zurückgezogen. Die Kongresskammer bleibt damit vorerst weitgehend handlungsunfähig - und das inmitten internationaler Krisen wie des blutig eskalierten Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern und des anhaltenden Kriegs in der Ukraine.

Umfrage: Mehrheit nicht gegen FPÖ Regierungsbeteiligung

Wien - Die Mehrheit hat nichts gegen eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen nach der kommenden Nationalratswahl einzuwenden. Laut aktuellem APA/ATV-"Österreich-Trend" von Meinungsforscher Peter Hajek sprachen sich 54 Prozent der Befragten nicht prinzipiell gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ aus, sofern sie einen Partner findet. Demgegenüber stehen 35 Prozent, die die Blauen unter keinen Umständen als Teil einer Bundesregierung sehen wollen.

US-Sänger Rudolph Isley gestorben

Los Angeles - Mit Songs wie "Twist and Shout" und "This Old Heart of Mine" wurde die US-Band The Isley Brothers in den 1960er Jahren bekannt. Nun ist Rudolph Isley gestorben, eines der Gründungsmitglieder der Soul-, Funk- und Rockband. Mit schwerem Herzen verkünde man den Tod des "geliebten Bruders", teilten die Bandmitglieder am Donnerstag auf Instagram mit.

Große Teile der antarktischem Schelfeis-Gebiete schrumpften

Innsbruck/Wien - Knapp 44 Prozent der antarktischen Schelfeis-Gebiete haben sich in den vergangenen 25 Jahren verkleinert. Wie ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung anhand der Auswertung hochauflösender Satellitendaten im Fachjournal "Science Advances" zeigt, gelangten durch diese Eisschmelze rund 7,5 Billionen Tonnen Süßwasser in die Ozeane. Die vom Menschen verursachte globale Erwärmung gilt als wahrscheinliche Ursache für das Abschmelzen der Schelfeistafeln.

EU-Abstimmung über weitere Zulassung von Glyphosat

Wien/Brüssel - Der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF) der EU stimmt am Freitag über eine weitere zehnjährige Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Unkraufvernichters Glyphosat ab. Ob es dabei eine Mehrheit geben wird, ist fraglich. Österreich muss aufgrund eines Parlamentsbeschlusses gegen den Antrag stimmen. Auch Deutschland votiert gegen eine weitere Zulassung. Andere Länder haben ihr Abstimmungsverhalten im Voraus nicht kommuniziert.

